Whatsapp: Mann entfernt Chat-Partner aus Gruppe – dann ist er tot

Es fing alles noch ganz harmlos an – auf Whatsapp gerieten zwei Nutzer in einen Streit, weswegen der Admin seinen Chat-Partner aus einer Whatsapp-Gruppe entfernte. Was sich wie eine alltägliche Situation anhört, hatte jedoch dramatische Folgen, denn kurze Zeit später wurde der Admin ermordet.

In Pakistan wurde der mutmaßliche Täter jetzt wegen Mordes angeklagt. Sein Motiv? Wie „France24“ berichtet, war er wütend, weil er „aus der Whatsapp-Gruppe entfernt wurde“, weswegen er den Admin der Gruppe erschossen hatte.

Mann tauchte zu dem Treffen mit einer Waffe auf

Aber wie konnte die Situation so tragisch eskalieren? Laut den Unterlagen der pakistanischen Polizei berichtet der Bruder des Opfers, dass Mushtaq, der Admin der Whatsapp-Gruppe, sich mit dem mutmaßlichen Täter Ashfaq gestritten habe. Danach hat er ihn aus der Gruppe entfernt.

Die beiden Männer wollten sich nach diesem Vorfall treffen, um den Streit zu klären und sich wieder zu vertragen. Jedoch kam alles anders, denn zu diesem Treffen ist Ashfaq offenbar mit einer Waffe aufgetaucht.

Voller Wut richtete er die Waffe auf ihn und erschoss Mushtaq. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend (6. März) in der Stadt Peshawar im Nordwesten von Pakistan.

Täter wird wegen Mord an dem Whatsapp-Admin angeklagt

Der mutmaßliche Täter Ashfaq konnte nach der tragischen Tat festgenommen werden. Momentan befindet er sich in Gewahrsam und wird jetzt wegen Mordes angeklagt.

In Pakistan kommt es leider sehr häufig zu solchen Vorfällen. Das liegt einerseits daran, dass im Land viele Waffen im Umlauf sind, aber auch Clan-Sitten und die schwache Justiz.