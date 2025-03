Barbara will noch einmal Urlaub an der Ostsee machen – es wird das letzte Mal für sie sein

Nichts bedeutete Barbara mehr als die gemeinsamen Urlaube an der Ostsee mit ihrem Ehemann. In der Gemeinde Hohwacht sind für sie unvergessliche Erinnerungen entstanden. Jetzt hat sie nur noch einen letzten großen Wunsch – noch einmal Urlaub an der Ostsee machen, dieses Mal jedoch um Abschied zu nehmen.

Ein großer Wunsch, der dank des Wünschewagens in Erfüllung ging. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese Menschen da. Die Fahrgäste sind oft sterbenskrank und haben nicht mehr viel Zeit. Jedoch bleiben da noch unerfüllte Wünsche und große Träume übrig. Das kann alles sein, von einem Konzertbesuch, einer letzten Familienfeier oder eben ein letzter Urlaub an der Ostsee, wie in Barbaras Fall.

Urlaub an der Ostsee: Hotel mit großer Überraschung

Auf Facebook berichtet das Team des Wünschewagens, dass sie Barbara und ihre Tochter von einem Hospiz in Norderstedt für einen „ganz besonderen Ausflug“ abgeholt haben. Das Ziel der Reise – das Lieblingshotel von Barbara in Hohwacht, an dem sie mit ihrem Ehemann so viele schöne Urlaube an der Ostsee verbracht hat.

Barbara und das Team vom Wünschewagen wurden herzlich am Hotel empfangen. Das Personal des Hotels hatte auch etwas ganz Besonderes für Barbara und ihre Begleitung vorbereitet. Im Café des Hotels erwartete die Reisegruppe einen liebevoll gedeckten Tisch, von dem man einen atemberaubenden Blick auf das Meer hatte.

Bei Kaffee und Kuchen schwelgte Barbara in den schönen Erinnerungen, die in den vielen Urlauben an der Ostsee entstanden sind. Danach ging es zur Seebrücke, wo Barbara trotz der eisigen Kälte die Meeresluft und den unvergesslichen Ausblick genießen konnte.

Nach Monaten der Trennung folgte das Wiedersehen

Das Team von Wünschewagen hatte jedoch noch eine weitere große Überraschung für ihren Fahrgast. Nach dem eindrucksvollen Urlaub an der Ostsee stand noch ein Besuch im Pflegeheim an, um Barbaras Ehemann zu treffen. Bei der Ankunft berichtete eine Pflegekraft, dass sich Barbaras Mann bereits „schick gemacht“ hatte und sehnsüchtig auf die Ankunft der Reisegruppe wartete.

Nach Monaten der Trennung konnten sich Barbara und ihr Ehemann endlich wieder in die Arme schließen. Auf Facebook berichtet das Team vom Wünschewagen, dass es „ein emotionaler Moment war, den wir alle so schnell nicht vergessen werden.“ In den Abendstunden brachte das Team des Wünschewagens Barbara und ihre Tochter wieder zurück in das Hospiz. Der Abschied war zwar schwer, aber der Urlaub an der Ostsee war ein voller Erfolg, „voller Lachen, Erinnerungen und vor allem Liebe.“