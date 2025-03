Lidl, Kaufland & Co: Kunden sollen an der Kasse DAS tun – ihre Reaktion spricht Bände

Im Supermarkt wie beim Discounter gibt es Regeln, die es zu befolgen gilt. Kunden sollten sie kennen, da sie sich sonst unnötig Ärger einhandeln könnten. Doch sollten sie auch ihre Rechte kennen. Denn nicht alles, was Mitarbeiter im Markt von ihnen verlangen, ist auch erlaubt.

So kommt es auch bei Lidl, Kaufland & Co. immer wieder zu Vorfällen an der Kasse. Kunden werden gebeten, teils auch zur Handlung gedrängt. Doch ist das verboten. Dennoch spielen viele Kunden oft mit. Wieso?

Lidl, Kaufland & Co: Das dürfen Mitarbeiter nicht

Jeder kennt es. An der Kasse legt man seine Artikel auf das Kassenband, wird abkassiert und packt die Produkte dann entweder erst in den Einkaufswagen- oder Korb oder gleich direkt in die Tasche beziehungsweise den Rucksack. Bei letzterem erleben manche Kunden allerdings immer wieder einen unangenehmen Moment.

So verlangen die Kassierer ab und an, in die Taschen der Kunden zu schauen. Hierbei geht es um Diebstahlschutz, wie wir bereits berichtet haben (>>hier mehr dazu). Erlaubt ist das allerdings nicht, da es sich hiermit laut Verbraucherzentrale um einen „Eingriff in das Persönlichkeitsrecht“ handelt. Das heißt, Kunden dürfen sich auch weigern, den Inhalt ihrer Tasche zu zeigen.

Lidl, Kaufland & Co: Kunden reagieren eindeutig

Auf unseren Artikel haben uns über MSN einige Kommentare unserer Leser erreicht. Ihre Meinung zu dem Thema fällt tatsächlich sehr eindeutig aus, überrascht aber auch. Denn tatsächlich wären viele von sich aus bereit, auf ihr Recht zu verzichten.

Mehr News:

Hier einige Kommentare: