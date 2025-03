Urlaub an der Nordsee: Touristen toben vor Wut! Traditions-Hotel wird abgerissen

Na, wenn das keinen Ärger im Urlaub an der Nordsee gibt! Eigentlich denkt man an frische Meeresbrise, Ruhe und gutes Essen, wenn man Ferien an der Küste plant. Logisch, dass es da Menschen gibt, die regelmäßig ihren Urlaub an der Nordsee verbringen. Jetzt aber muss ein altes Traditionsgebäude weichen, das als Touristen-Magnet fungierte.

Konkret geht es um das beliebte Hotel „Nordseehalle" in Büsum. Einige befürworten die Schließung, andere Nordsee-Fans sind aber stinksauer über den Anblick: Bauzäune umschließen die „Nordseehalle", wo früher etliche ihren Urlaub an der Nordsee verbrachten.

Urlaub an der Nordsee: Touristen toben vor Wut!

Die eine Seite befürwortet die Schließung, denn es gelte ja, für künftige Generationen den Ort modern zu gestalten. Auf Facebook schreibt ein Urlauber, der regelmäßig an der Nordsee ist: „Denkt doch mal an den Generationswechsel. Wie wollt ihr die Jüngeren im Ort halten, wenn am Alten geklammert wird?“

Nicht alle können dem was abgewinnen, wie MOIN.DE weiter berichtet. So kontern Nostalgiker die vermeintliche Modernisierung: „Büsum war wirklich mal schön“ oder „Jetzt geht die Gemütlichkeit von Büsum langsam verloren, gerade das Schöne fällt weg“, schreiben sie.

Wie so oft gibt es aber auch eine dritte, gemäßigte Meinung über all das.