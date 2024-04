Whatsapp-Chef plauderte es beiläufig aus – Nutzer vor großer Umstellung

Whatsapp ist von den Handy-Displays der Menschen kaum noch wegzudenken. Ob zum Austausch per Video, für das Verschicken bloßer Textnachrichten oder für das Versenden von Bildern und Videos – so ziemlich jeder nutzt die grüne App in seinem Alltag. Dieses neue Feature könnte für Nutzer nun allerdings zu einer großen Umstellung führen.

Whatsapp ist längst nicht mehr der einzige beliebte Messenger-Dienst auf dem Markt und muss sich gegenüber Alternativen wie Telegram, Signal und Co. behaupten. Daher können Nutzer nach den Updates immer wieder mit neuen Funktionen rechnen, die die Benutzung verbessern. Bei einem Feature hinkt Whatsapp allerdings bislang noch hinterher. Könnte sich das vielleicht schon bald ändern?

Whatsapp-Nutzer müssen sich gedulden

Bislang können Nachrichten per Whatsapp nur in dem Moment verschickt werden, in dem der Nutzer in der App auf „senden“ klickt. Doch das ist gar nicht immer unbedingt so sinnvoll. Ob bei Geburtstagen, an Feiertagen oder zum Jahreswechsel – wie praktisch wäre es, wenn solche Nachrichten vorgeschrieben und dann automatisch im richtigen Moment verschickt werden könnten? Genau diese Frage hat sich auch Whatsapp-Chef Will Cathcart gestellt.

Cathcart soll laut „CHIP.de“ in einem Interview mit „Expansion“ angedeutet haben, dass der beliebte Messenger-Dienst für seine Nutzer künftig auch dieses Feature in Betracht ziehen möchte. Immerhin: Einer der großen Whatsapp-Konkurrenten ist diesen Schritt bereits gegangen.

Das Prinzip, Nachrichten zeitversetzt versenden zu können, ist nämlich schon lange kein Hexenwerk mehr und einigen Nutzern anderer Messenger-Dienste bereits bekannt. Telegram bietet diese Möglichkeit bereits an und auch Whatsapp-Nutzer hoffen nun darauf, dieses Feature bald nutzen zu können. Doch aufgepasst! „Auch wenn die Idee auf dem Tisch liegt, warnt Cathcart vor zu hohen Erwartungen an eine schnelle Umsetzung“, heißt es in dem Bericht von „CHIP.de“ weiter. Whatsapp-Nutzer könnten auf diese neue Funktion also womöglich noch eine ganze Weile warten müssen.