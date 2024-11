Whatsapp mit heimlicher Änderung – Nutzer reiben sich verwundert die Augen

Was hat Whatsapp denn da schon wieder an der App gedeichselt? Die Entwickler haben offenbar unter den Augen aber ohne das Wissen der Nutzer eine heimliche Änderung am Messenger vorgenommen. Erst jetzt fällt auf, was sich verändert hat.

So sehen Nutzer nun im Chat einen neuen Hinweis aufploppen, sobald ihnen jemand schreibt. Was hinter der Veränderung bei Whatsapp steckt, erfährst du hier im Folgenden.

Whatsapp ändert „Schreibt“-Anzeige

Wenn du jemandem etwas schreibst, das dringend ist, dann hoffst du natürlich auf eine schnelle Antwort. Praktisch ist da die Funktion der „Schreibt“-Anzeige. Diese zeigt dir an, ob dein Kontakt gerade in diesem Moment antwortet, da es sich dabei um ein Echtzeit-Feedback handelt. Gleiches gilt für den Hinweis „nimmt Audio auf“, wenn der Kontakt eine Sprachnachricht aufzeichnet.

Bislang stand der Hinweis immer in der Statuszeile, jetzt ist dies über drei sich bewegende Punkte direkt im Chatverlauf einsehbar. Offenbar hat Whatsapp hier eine Änderung vorgenommen, die tatsächlich noch einen praktischen Nebeneffekt hat, der sich besonders in Gruppenchats zeigt.

Whatsapp: Änderung noch nicht für alle

Die Anzeige darüber, wer gerade etwas schreibt oder eine Sprachnachricht aufnimmt, finden Nutzer nun direkt im Chat. So kennt man es bereits von anderen Messengern. In Gruppenchats etwa ist vor den drei Punkten nun das jeweilige Profilbild der Person abgebildet, die aktuell schreibt. Das ist vor allem praktisch, wenn mehrere Chat-Mitglieder gleichzeitig schreiben.

Laut „Wabetainfo“ ist die Änderung bisher nur bei Android-Handys aktiv, auf iPhones läuft sie bisher nur in der Beta-Version. Wann sie allen Nutzern zur Verfügung steht, ist noch unklar, da Whatsapp selbst die Änderung bisher nicht offiziell angekündigt hat.