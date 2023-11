Whatsapp-Nutzer entdecken immer wieder unbekannte Bilder – dahinter steckt eine fiese Funktion

Du öffnest deine Handy-Galerie und plötzlich – Bilder und Videos, die du nie abgespeichert hast. Was hat WhatsApp damit zu tun? Erfahre, wie du die heimliche Bilderflut stoppst!

Du hast dich sicher schon gewundert: Warum tauchen auf deinem Smartphone plötzlich Fotos und Videos auf, die du nie gespeichert hast oder von deren Ursprung du keine Ahnung hast? Die Schuld daran könnte beim beliebten Messenger WhatsApp liegen. Doch keine Sorge, hier erfährst du, wie du dieses Problem im Handumdrehen lösen kannst.

Whatsapp-Nutzer entdecken immer wieder unbekannte Bilder

WhatsApp kann alle Bilder und Videos aus deinen Chats automatisch in deiner Smartphone-Galerie speichern. Das ist eine praktische Funktion, wenn du nicht jedes erhaltene Bild oder Video manuell herunterladen möchtest. Doch für viele User führt diese Auto-Speicherfunktion zu unerwünschten Überraschungen, wenn plötzlich fremde Bilder ihre Galerie bevölkern.

Insbesondere, wenn du deine Handy-Inhalte auf deinen Rechner überträgst, könnten dir Bilder und Videos auffallen, die du gar nicht selbst aufgenommen hast. Diese stammen von verschiedenen Kontakten, mit denen du in WhatsApp chattest. Jedes Bild oder Video, das ein Kontakt in einem Chat postet, wird automatisch in deiner Galerie gespeichert, egal, ob es aus einem Einzel- oder Gruppenchat stammt, wie unter anderem auch „Techbook“ berichtet.

So schaltest du die fiese Funktion ab

Aber keine Sorge, du kannst diese Auto-Speicherfunktion sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten leicht deaktivieren. Hier erfährst du, wie es geht:

Android:

Öffne WhatsApp und tippe auf das Drei-Striche-Menü oben rechts. Gehe auf „Einstellungen“. Tippe auf „Chats“. In den „Chat-Einstellungen“ findest du die Option „Sichtbarkeit von Medien“. Deaktiviere den Regler, wenn du nicht möchtest, dass Fotos und Videos von anderen Kontakten automatisch gespeichert werden.

iOS:

Öffne WhatsApp und tippe unten rechts auf „Einstellungen“. Tippe auf „Chats“. Deaktiviere den Regler bei „Sichern in Aufnahme“, um die Auto-Speicherfunktion zu stoppen.

Mit diesen Schritten sparst du wertvollen Speicherplatz auf deinem Gerät. Und wenn du Bilder oder Videos von anderen Usern dauerhaft behalten möchtest, kannst du sie immer noch gezielt aus den entsprechenden Chats abspeichern.