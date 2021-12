Wer artig und brav war – oder einfach nette Freunde und Eltern hat – der findet heute eventuell etwas Leckeres in seinem Nikolausstiefel.

Denn heute, am 6. Dezember, ist Nikolaustag! Eine gute Gelegenheit, alte Freunde auf Whatsapp zu grüßen!

Doch was für eine Whatsapp-Nachricht schreibst du am besten? Wir haben einige Grüße für dich zusammengestellt.

Whatsapp: Lustige Nachrichten zum Nikolaustag? DIESE Sprüche solltest du kennen (Symbolbild). Foto: picture alliance /dpa

Whatsapp: Sogar nach dem Tod noch Wunder gewirkt

Der Nikolaustag geht auf den heiligen Nikolaus zurück. Dieser soll um 280 n. Chr. in Patras (Griechenland) geboren worden sein. Er wurde um 300 n. Chr. herum in Myra, der heutigen Türkei, zum Bischof geweiht. Der Legende nach soll er sich Zeit seines Lebens besonders für die Armen und Rechtlosen eingesetzt haben. So soll er drei Mädchen vor der Prostitution gerettet haben, in dem er jeder einen goldenen Apfel schenkte Zudem habe er Stürme besänftigt und seine Heimat vor einer Hungersnot bewahrt.

Sogar noch nach seinem Tod soll er Wunder gewirkt haben: So soll er um die Hütten der Armen gezogen sein und dort goldene Äpfel zurückgelassen haben und sogar Tote habe er wiedererweckt.





Das sind natürlich alles Legenden. Und auch erst seit 1555 ist die Nikolaustradition mit Geschenken für Kinder erstmals belegt. Also deutlich später! Aber bis heute sorgt der Nikolaustag für große Kinderaugen, wenn es Schokolade, Nüsse und vielleicht sogar schon das ein oder andere vorweihnachtliche Geschenk gibt.

Und wer einfach an seine Freunde bei Whatsapp und Co. denkt, der kann auf diese Sprüche gut zurückgreifen.

Klassiker sind natürlich



Herzliche Grüße zum Nikolaus

Ich wünsche dir einen schönen Nikolaustag

Einen fröhlichen Nikolaustag und eine besinnliche Adventszeit

Whatsapp: Alte Volkslieder eignen sich gut

Ausgefallenere Sprüche kennt das Online-Portal Giga – die meisten gehen auf alte Volksweisen zurück:

Ach, du lieber Nikolaus,

komm ganz schnell in unser Haus.

Hab so viel an dich gedacht,

hast mir doch was mitgebracht

Manche Sprüche deuten aber auch darauf hin, dass der Nikolaus für unartige Kinder eher keine Süßigkeiten dabei hat:

Wenn die Glocke sieben schlägt,

kommt der Niklaus angefegt,

mit dem großen Besenstiel,

haut die Kinder gar zu viel.

Und in manchen ist der Heilige sogar nur willkommen, wenn er auch was Gutes mitbringt:

Nikolaus, sei unser Gast,

wenn du was im Sacke hast.

Hast du was, so lass dich nieder,

hast du nichts, so pack dich wieder

Es gibt übrigens auch Apps, mit denen man lustige Nikolaus-Sprüche einsprechen kann, berichtet Giga. (evo)