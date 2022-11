Whatsapp führt neue Funktion ein – so gut wie jeder ist betroffen

Jetzt können sich alle freuen, die gern bei Whatsapp über Gruppen kommunizieren – denn der beliebte Messenger führt eine neue Funktion ein, die die Gruppen-Funktion attraktiver machen soll.

Denn längst ist Whatsapp auch bei Studiengruppen, Schulklassen, Nachbarn und Familie angekommen. Die Gruppen-Funktion ermöglicht ein Kommunizieren mit mehreren Personen. Und genau dafür soll bald eine neue Funktion von Whatsapp eingeführt erden!

Whatsapp entwickelt Gruppen weiter

Das Update erlaubt es, Gruppen zentral zu organisieren und zu verwalten. Man erstellt bei Whatsapp eine Community und weist sie einer Gruppe zu. Eine Firma kann beispielsweise eine Community einrichten, verschiedene Abteilungen können dann in dieser Community nochmal eigene Gruppen haben.

Alle Gruppen dieser Community kann man zentral im Messenger einsehen, zudem können die Admins Ankündigungen an alle Community-Mitglieder senden. Außerdem soll eine Umfrage-Funktion innerhalb von Gruppen eingeführt werden.

Neue Funktion kommt erst in einigen Monaten

Und: Mit dem neuen Update kann man Video-Anrufe mit bis zu 32 Personen führen. Zudem kann die Größe einer Gruppe nochmal erweitert werden – von aktuell maximal 512 auf dann 1.024 Kontakte.

User, die schon ganz scharf auf das Update sind, müssen aber noch etwas warten. Laut Whatsapp wird es schrittweise in den nächsten Monaten ausgerollt, wie „Netzwelt“ berichtet – so auch in Deutschland. Bislang gibt es sie nämlich nur in Indien und Indonesien.