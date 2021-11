Whatsapp: Obacht! Wenn du DIESE Meldung bekommst, solltest du vorsichtig sein

Bei dem Messenger Whatsapp kommt es schon mal vor, dass man seltsame Nachrichten oder Meldungen angezeigt bekommt.

Wegen der vielen Phishing-Nachrichten, die aktuell bei Whatsapp und anderen Messenger-Diensten im Umlauf sind, werden die Nutzer bei solchen Nachrichten schnell misstrauisch. So auch bei dieser Meldung.

Whatsapp: Wenn du DIESE Meldung bekommst, solltest du vorsichtig sein

Offenbar ist es nicht selten, dass User Whatsapp auf ihrem Smartphone öffnen und die folgende Meldung angezeigt bekommen: „Deine Sicherheitsnummer hat sich geändert.“

---------------

---------------

Diese dürfte erstmal bei vielen für Verunsicherung sorgen. Immerhin hört sich das komisch an und was will Whatsapp damit überhaupt sagen? Laut „Netzwelt“ musst du dir auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass es sich um eine Phishing-Nachricht handelt.

Whatsapp: Meldung ploppt manchmal auf

Mit „deine Sicherheitsnummer hat sich geändert“ möchte der Messenger dir mitteilen, dass es bei einem Kontakt, mit dem du chattest, eine Änderung gab. Die Sicherheitsnummer an sich ändert sich eigentlich nur, wenn:

Whatsapp neu installiert wurde.

Ein Kontakt seine seine Telefonnummer bei Whatsapp ändert.

Whatsapp auf einem anderen Gerät verwendet.

Die Nachricht bedeutet also nicht unbedingt, dass du oder einer deiner Whatsapp-Kontakte gehackt wurdet. Falls du aber nach dieser Meldung ein komisches Verhalten deines Chatpartners feststellt, solltest du vorsichtig sein.

---------------

---------------

Am besten wäre es sicherlich bei dem betroffenen Kontakt mal nachzufragen, ob einer der oben genannten Fälle auf ihn zutrifft. So kannst du sichergehen, dass das Konto nicht gehackt wurde.

Die Sicherheitsnummer dient laut „Netzwelt“ übrigens dazu zu prüfen, ob die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei eurem Whatsapp-Chat gegeben ist. (gb)