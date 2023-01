Whatsapp: Neuer „Tochtertrick“! Verbraucherzentrale warnt vor Masche

Mit den Möglichkeiten im Netz sind auch Diebe immer kreativer geworden, um an ihre Beute zu kommen. Für sie sind sensible Daten genauso interessant wie Bargeld und andere Wertsachen. Mittlerweile locken die Betrüger ihre Opfer über Whatsapp in die Falle.

Auf den Enkeltrick fielen Betroffene auch schon in der Zeit vor Whatsapp rein. Mit einer neuen perfiden Maschen machen sich die Unbekannten jetzt allerdings auch an den jüngeren Generationen zu schaffen.

Whatsapp-Nutzer sollten sich in Acht nehmen!

„Hallo mama, rate mal wessen’s Handy in der Waschmaschine gelandet ist. Du kannst diese Nummer einspeichern und die alte löschen.“ Als Elternteil rutscht einem bei dieser Meldung das Herz in die Hose. Schließlich steht das Wohlergehen der Kinder an oberster Stelle. Die „Verbraucherzentrale“ weiß es allerdings besser und warnt die Empfänger vor so einer Nachricht.

Bei dem Text handelt es sich nämlich um das Werk eines Betrügers. Diese oder ähnliche Nachrichten gingen an Personen in NRW und im Saarland. Während eine Frau schnell schaltete und die Nachricht von dem Messenger entfernte, traf es die andere Nutzerin härter.

Weil ihre Tochter ihre Nummer in der Tat öfter wechselt, dachte sich die Betroffene nichts dabei. Nachdem sie mit der Person, die sie für ihre Tochter hielt, mehrere Nachrichten austauschte, fragte diese nach Geld.

Whatsapp: Frau fällt Masche beinahe zum Opfer

„Angeblich könne die Tochter wegen des neuen Smartphones nicht mehr auf ihre Online-Banking-Daten zugreifen, müsse aber eine wichtige Überweisung tätigen. Insgesamt gehe es um mehr als 1.100 Euro“, beschreibt die „Verbraucherzentrale“. Erst der ausländische Empfängername, den die vermeintliche Tochter nannte, gab einen Hinweis darauf, dass es sich um einen Betrug handelte.

Falls du so eine Nachricht erhältst, solltest du die Geldforderungen der Trickbetrüger ignorieren! Sicher ist es, die tatsächlichen Kinder auf ihrer „alten“ und bekannten Handynummer anzurufen. Oft klärt sich die Situation dadurch auf.