Whatsapp: Wenn du dieses Emoji erhältst, solltest du aufpassen

Whatsapp ist aus dem Leben der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Der Messenger gilt als einer der beliebtesten. Pro Tag nutzen ihn Milliarden von Menschen. Kein Wunder, schließlich kann man dort schnell und unkompliziert das Wichtigste austauschen und notfalls auch einfach mit ein paar schnellen Emojis reagieren.

Allerdings bergen gerade Emojis die Gefahr, gänzlich falsch interpretiert zu werden. Schließlich hat man bei manchen der Smileys so seinen ganz eigenen Verwendungszweck. Wer demnächst bei Whatsapp ein gelbes Herz geschickt bekommt, sollte aufpassen.

Whatsapp: Dicke Dating-Falle

In der heutigen Zeit sind Dating-Apps wie Tinder oder Bumble längst keine Seltenheit mehr. Doch natürlich wird auch beim Messenger-Dienst fleißig geflirtet. Wer von seinem Flirt ein gelbes Herz-Emoji zugesendet bekommt, wiegt sich vielleicht schon in Sicherheit.

Ein Herz – das deutlichste Zeichen für intensive Gefühle. Doch Vorsicht: Wenn dieses bei Whatsapp eben gelb und nicht rot ist, kann es eine ganz andere Bedeutung haben. Denn verschiedene Farben bringen verschiedene Deutungsmöglichkeiten mit sich.

Gelb drückt Freundschaft, Glück und Freude aus. Wer also ein gelbes Herz verschickt, drückt gewissermaßen eine tiefe freundschaftliche Verbundenheit aus. Und genau da liegt das Problem. Erhältst du von deinem Schwarm also ein gelbes Herz, kann es sehr gut sein, dass dieser dich als Freund mag – aber eben nicht mehr.

Mehr Farben, mehr Bedeutungen

Sicher kann man sich in solchen Fällen, egal ob bei Tinder oder Whatsapp, wohl nur bei dem guten alten roten Herz sein. Kein anderes Emoji steht so sehr für Liebe und Romantik. Allerdings gibt es Herzen noch in einer Vielzahl anderer Farben.

So kann orange beispielsweise als Zwischenstufe zwischen gelb und rot und damit für eine sich anbahnende Liaison gesehen werden. Oder man nimmt grün, das für Hoffnung stehen kann – oder aber für Eifersucht. Man sieht also sehr schön, dass Herz nicht gleich Herz ist. Und somit sollte man bei manchen Nachrichten, die man erhält, eben vorsichtig mit der Deutung sein.