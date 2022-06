Whatsapp: Alarm! DAS ist eine Riesengefahr für Nutzer

Für viele ist Whatsapp auf dem Smartphone gar nicht mehr wegzudenken. Täglich kommunizieren Millionen Menschen über den Messenger.

Allerdings ziehen dunkle Wolken über Whatsapp auf. Einmal mehr lauert eine Gefahr, die direkt über das Handy kommt.

Whatsapp: DIESE Gefahr droht bei dem Messenger

Ein Event mit Freunden planen oder der Familie Schnappschüsse senden – Whatsapp hat viele Funktionen, auf die nur noch wenige verzichten können.

Laut „RTL news“ birgt die einfache Kommunikation allerdings auch eine Gefahr. Aktuell treiben nämlich Betrüger ihr Unwesen und machen sich dabei die App zunutze.

Besonders ältere Menschen fallen dem sogenannten Enkeltrick immer häufiger zum Opfer. Dort geben sich die Kriminellen als Familienmitglied aus, geben vor eine neue Nummer zu haben und versuchen so an private Daten zu gelangen.

Whatsapp-Nutzer aufgepasst! HIER lauert Gefahr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Bei dieser Masche tischen die Unbekannten außerdem Geschichten auf, die darauf abzielen, dass dringend Geld benötigt werde. Hier ist die Gefahr besonders groß, ausgeraubt zu werden.

Whatsapp: So kannst du dich vor den Betrügern schützen

Deswegen sollten Betroffene niemals sensible Informationen im Chat preisgeben. Noch wichtiger ist es, keine Überweisungen an Unbekannte in Auftrag zu geben. Stattdessen sollen die Whatsapp-Nutzer den Kontakt auf der bekannten – angeblich alten – Nummer anrufen und so den Schwindel aufdecken.

„RTL news“ sei es am sichersten gar nicht auf fragwürdige Nachrichten zu reagieren. Darüber hinaus kann die Polizei in so einem Fall weiterhelfen. (neb)