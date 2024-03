Radikale Umstellung bei Whatsapp! Der Messenger gehört zu den beliebtesten seiner Art weltweit, tagtäglich nutzen Abermillionen Menschen die App, um Texte, Videos, Bilder und sonst was an Bekanntschaften zu schicken. Logisch, dass sich da irgendwann ein Automatismus in der Bedienung eingeschlichen hat.

Jeder hat zudem seine eigenen Vorlieben bei Whatsapp: Die einen pinnen Nachrichten von bestimmten Personen an, die anderen haben ein Archiv, wo sie ausgewählte Kontakte verschieben, wieder andere nutzen oft und gern die „Blockier“-Funktion. Bald kommt eine neue Funktion hinzu, die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat!

Whatsapp: Neuerung kommt! Du wirst dich radikal umstellen müssen

Wer schon mal eine ältere Nachricht in einem Chat gesucht hat, weiß, wie viel Zeit das Ganze kosten kann. Jetzt hat Whatsapp angekündigt, dass künftig bis zu drei Nachrichten oben im Chat angepinnt werden. Um später wichtige Nachrichten schnell wieder finden zu können, bietet die App einen einfachen Trick.

Schon seit Dezember 2023 können Nachrichten oben an den Chat angepinnt werden. So bleiben sie immer sichtbar. Jetzt hat Whatsapp angekündigt, künftig sogar bis zu drei Nachrichten an den oberen Chat-Bereich anpinnen zu können. Dafür muss man einfach mit dem Finger die gewünschte Nachricht lange gedrückt halten und anschließend die Option „Fixieren“ auswählen.

Anpinn-Funktion wird erweitert

Bei Android-Handys muss man auf die drei Punkte tippen, und dann „Fixieren“ wählen. Danach kannst du noch auswählen, wie lange die gewählte Nachricht fixiert werden soll (24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage). So bleibt die Nachricht jederzeit im Blick. Das ist besonders nützlich bei Wegbeschreibungen oder wichtigen Adressen.

Auch wenn es klingt, als sei es nur eine kleine Funktion, verändert das aber das Nutzungsverhalten doch gravierend. Denn Whatsapp wird so flexibler und für viele ein noch wichtigeres Tool. Wann genau die erweitere Anpinn-Funktion kommt, ist noch unklar. Allerdings sollte sie spätestens mit dem nächsten Update auf das Smartphone am Start sein.