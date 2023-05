Whatsapp: Neue Version für Nutzer – Messenger-Dienst verfolgt damit einen Plan

Der Messenger Whatsapp ist bei Nutzern weltweit beliebt. Ob eine schriftliche Botschaft, eine Sprachnachricht oder ein Anruf: Mit dem Messenger-Dienst kannst du mit Familie, Freunden und Bekannten Kontakt halten, wie es dir beliebt. Doch Vorsicht: Bei Anrufen solltest du dich bei Whatsapp besser vorsehen. Denn es könnte sonst teuer für dich enden (hier mehr).

Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass der Messenger auch dauerhaft optimal funktioniert. Und so manch neue Version hält auch die ein oder andere neue Funktion bereit. So sieht es jetzt auch bei einem geplanten Update bei Whatsapp aus, dass Nutzern bald eine lang ersehnte Möglichkeit bietet.

Whatsapp optimiert Reaktionsfunktion

Der Messenger-Dienst wird in Kürze eine neue ios-Beta-Version auf den Smartphones seiner Kunden ausrollen. Damit soll ein Update auf die Version 23.10.0.73 erfolgen. Was Kunden dabei vor allem interessieren dürfte: Whatsapp passt damit auch seine Reaktionsfunktion an.

Bislang mussten Kunden den umständlichen Weg gehen, um auf Nachrichten ihres Chatpartners zu reagieren. Dafür mussten sie diese etwa zwei Sekunden gedrückt halten und konnten dann aus der gesamten Emoji-Palette auswählen, wie sie reagieren wollten. Das soll sich für iPhone-Nutzer schon bald ändern.

Noch mehr Nachrichten:

Whatsapp arbeitet nämlich an einer Doppeltipp-Aktion, wie jetzt „chip.de“ berichtet. Damit müssten Nutzer künftig lediglich doppelt auf die Nachricht tippen, damit automatisch eine Reaktion gesendet würde. Der Haken an der Neuerung: Zunächst soll nur die Standardreaktion des „Daumen hoch“-Emoji eingestellt sein. Ein anderes Emoji können Nutzer erst mal nicht auswählen. Doch auch für Android-Nutzer gibt es noch einen großen Haken.

SIE müssen sich gedulden

Whatsapp folgt damit Social-Media-Apps wie Instagram oder Facebook, bei denen es schon lange möglich ist, per Doppelklick auf Nachrichten ihres Chatpartners zu reagieren. Hier wird standardmäßig ein Herz als Reaktion geschickt.

Bislang ist das neue Feature nur für iPhone-Nutzer geplant. Wann es auch für User anderer Betriebssysteme folgen wird, ist derzeit noch ungewiss. Wie vergangenen Beispiele zeigten, wird sich Whatsapp damit aber sicherlich nicht ewig Zeit lassen.