Whatsapp: Paukenschlag! Bei Tausende Nutzern funktioniert der Messenger nicht mehr

Nutzer des Messenger-Dienstes Whatsapp müssen jetzt ganz stark sein. Für Tausende von ihnen bahnt sich jetzt nämlich ganz großes Drama an. Eventuell musst auch du dich bald von der Chat-Plattform verabschieden.

Immer wieder sollen Updates bei Whatsapp, Facebook und Co. dafür sorgen, dass Nutzer jederzeit die neusten Funktionen und mit der schnellsten Version bei den sozialen Diensten unterwegs sind. Doch viele von ihnen müssen sich aufgrund dessen jetzt wahrscheinlich nach einem alternativen Messenger umsehen.

Denn der große Haken an den Updates: Natürlich muss auch das Betriebssystem deines Smartphones dafür ausgelegt sein. Demnach hat nicht nur Whatsapp mit der Zeit einen großen Wandel erfahren, sondern auch dein Handy sollte mit der Zeit gehen. Aktuell (Stand: September 2023) kann der Messenger-Dienst von allen verwendet werden, die ein Android-Gerät ab der Android-Version 4.1, ein iPhone ab iOS 12 sowie KaiOS-Telefone ab KaiOS 2.5.0, einschließlich JioPhone und JioPhone 2, besitzen, gab Whatsapp kürzlich bekannt. Das ändert sich mit dem geplanten Update jetzt allerdings.

Wenn am 24. Oktober 2023 die neuste Version ausgerollt wird, „werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und aktueller unterstützt“. Wenn dein Handy keines der neuen Betriebssysteme hat, wirst du dir wohl ein neues anschaffen müssen. Andernfalls musst du künftig auf Whatsapp verzichten.

Whatsapp verschickt Warnungen

Plötzlich von dieser Nachricht überrascht werden, dürfte allerdings keiner der Android-Nutzer. Erstens, ist bekannt, dass durch Updates immer wieder ältere Smartphones abgehangen werden. Zweitens, verschickt Whatsapp derzeit Warnungen an Nutzer betroffener Geräte. „Bevor wir die Unterstützung deines Betriebssystems einstellen, benachrichtigen wir dich rechtzeitig vorab direkt in WhatsApp und erinnern dich ein paar Mal daran, ein Upgrade durchzuführen“, so der Messenger.

Wenn du einer bösen Überraschung entgehen willst, solltest du jetzt direkt dein Betriebssystem auf deinem Smartphone überprüfen. Hoffentlich ist das letzte Wort bei Whatsapp für dich noch nicht gesprochen.