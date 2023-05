Whatsapp: Kaum ein Nutzer weiß, welche irre Funktion sich im Hintergrund versteckt

Smartphones erfüllen viele Funktionen: zur Kommunikation sowie zum Planen von Terminen, aber auch zur Unterhaltung. Über Social Media und andere Plattformen schauen wir uns Videos, Bilder, etc. an. Via Apps können wir Spiele herunterladen und Whatsapp dient zum Austausch mit unseren Kontakten. Doch jetzt stellt sich heraus, dass der Messenger Kommunikation und Unterhaltung kann.

Denn ausgerechnet im Hintergrund von Whatsapp soll sich ein Spiel verstecken. Wahrscheinlich nutzt du schon jahrelang den Messenger, hast jedoch noch nie dieses Spiel entdeckt, dabei ist es eigentlich ganz einfach.

Whatsapp: Verstecktes Wimmelspiel im Hintergrund

Wer sich schon mal intensiver mit Whatsapp auseinandergesetzt hat, weiß, dass man seinen Messenger individuell gestalten kann. Dazu gehört auch ein Hintergrundbild, das beim Öffnen eines Chats angezeigt wird. Was viele User jedoch nicht wissen, ist, dass sie sich dadurch die Möglichkeit auf einen netten Zeitvertreib zunichtemachen.

Wie ein Nutzer nun auf „Reddit“ verraten hat, verstecken sich im einfarbigen Standard-Hintergrund von Whatsapp allerhand Figuren, Emojis und Symbole. Das pure Vergnügen für alle Wimmelbild-Fans. Um das Spiel zu entdecken, muss der Chat jedoch leer sein.

Der perfekte Zeitvertreib

Dafür öffnest du am besten einen neuen Chat mit einer Person aus deiner Kontaktliste, mit der du bislang noch nicht geschrieben hast. Und schon kann das wilde Spiel im Grunde genommen losgehen. Und das Beste: Während User im App-Store oftmals Geld für Spiele zahlen müssen, ist dieses Wimmelbildspiel vollkommen kostenlos.

Wer nicht alleine spielen will, kann übrigens auch beispielsweise „Vier gewinnt“ spielen. Dazu musst du zunächst ein Spielfeld mithilfe des Emojis „weißer Kreis“ erstellen. Es besteht aus sieben waagerechten und sechs senkrechten Reihen. Sprich dich vorher mit deinem Duellanten ab, welche Farbe ihr jeweils habt. Whatsapp bietet eine Farbauswahl aus Gelb, Rot, Grün, Violett, Lila Schwarz und Braun an. Im Wechsel wird die Nachricht kopiert, zurückgeschickt und durch einen farbigen Kreis ergänzt. Wer zuerst vier Steine waagerecht, senkrecht oder diagonal in einer Reihe hat, geht als Sieger hervor.