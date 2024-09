Whatsapp: Plötzlich spricht ein Promi mit dir – Messenger mit irrer Aktion

Die Älteren unter euch werden sich wohl erinnern: Früher war das Verschicken von SMS noch ganz normal. Dabei hat jede SMS Geld gekostet. Mit Whatsapp und anderen Messengern ist das heutzutage kaum noch vorstellbar.

Um die Nutzer weiterhin bei der Stange zu halten, denkt sich Whatsapp immer neue Features aus, wie zum Beispiel eine Übersetzungsfunktion. Doch jetzt kommt der beliebte Messenger mit einer Aktion um die Ecke, die dir die Sprache verschlägt. Dabei soll plötzlich ein Promi mit dir sprechen.

Whatsapp: Irre – plötzlich spricht ein Promi mit dir

Brad Pitt, Taylor Swift, Wincent Weiss oder Christoph Maria Herbst – national und international gibt es eine Menge Prominente, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Hast du schon mal einen echten Promi getroffen? Für viele ist das wohl eine aufregende Vorstellung. Passend dazu hat sich der Messenger Whatsapp nun eine irre Aktion ausgedacht. Dabei triffst du zwar keinen Promi von Angesicht zu Angesicht, aber du kannst mit einem sprechen. Na ja, das müssen wir etwas relativieren. Du kannst mit der Stimme eines Promis sprechen. Zwar nicht mit der echten Stimme, aber mit einer KI-generierten.

Whatsapp probiert sich nämlich an einer neuen Funktion für den Meta AI Chatbot, um die Kommunikation persönlicher zu machen, wie „Chip.de“ berichtet. Das heißt, dass die User bald mit den Stimmen von bekannten Stars sprechen können. Was für eine coole Idee! Der Hintergrund: Die Kommunikation soll dadurch menschlicher werden und so das Nutzererlebnis positiv verstärken.

Einführung lässt auf sich warten

Meta hat das Ganze schon 2023 bei seinen KI-Chatbots ausprobiert. Klar, dass das auch irgendwann bei Whatsapp eingeführt wird.

Doch Nutzer sollten sich nicht zu früh freuen. Zur Zeit befindet sich dieses spannende Feature noch in der Entwicklung. Wann es dann für alle verfügbar ist, ist noch nicht bekannt.

Auch eine Sprachsteuerung des Messengers ist angedacht, mehr dazu liest du >> hier.