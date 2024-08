Whatsapp: Neue Funktion entdeckt – DAMIT hat niemand gerechnet

Paukenschlag bei Whatsapp! Der Messenger verzeichnet tagtäglich Abermillionen Nutzer, die sich Nachrichten, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und mehr zuschicken. Logisch, dass man da auf jede neue Entwicklung gebannt schaut. Jetzt könnte eine neue Funktion kommen, die das Kommunizieren über Ländergrenzen hinweg verbessert.

Denn Whatsapp plant aktuell, das Verfassen und Verstehen von Nachrichten in unterschiedlichen Sprachen durch eine automatische Übersetzungsfunktion erheblich zu erleichtern. Sie soll voraussichtlich mit der neuen Version 2.24.15.12 eingeführt werden – und soll nach Vorstellungen der Entwickler Sprachbarrieren durchbrechen und nicht weniger als das globale Kommunikationsverhalten revolutionieren.

Whatsapp: Neue Funktion entdeckt

Wie das Portal „WABetaInfo“ berichtet, werden die User bald die Möglichkeit haben, die App so zu einstellen, dass alle Nachrichten automatisch übersetzt werden. Aktuell wird sie noch getestet, ist schon der Beta-Version für Android verfügbar. Nutzer wählen die gewünschte Übersetzungssprache aus und Whatsapp lädt benötigte Sprachpakete herunter.

Sobald die Nachricht übersetzt ist, erscheint eine Benachrichtigung im Nachrichtenfeld, die die erfolgreiche Übersetzung bestätige. So bleibe die ursprüngliche Bedeutung der Nachricht erhalten, Missverständnisse würden vermieden. Zum Start werde nur eine begrenzte Anzahl von Sprachen verfügbar sein, darunter Englisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Hindi. Weitere Sprachen, darunter auch Deutsch, sollen in künftigen Updates hinzugefügt werden.

DAMIT hat niemand gerechnet

Ein Vorteil der Funktion besteht auch darin, dass alle Übersetzungen direkt auf dem Gerät durchgeführt werden. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt gewahrt, es würden laut „WABetaInfo“ keine Daten an externe Server gesendet. Dafür soll eine speziell entwickelte Technologie verwendet werden, die die Privatsphäre der Nutzer schützt.

Mehr News:

Also, wer in einer internationalen WG lebt oder in Gruppen mit unterschiedlichen Sprachhintergründen kommuniziert, kann mit der neuen Übersetzungsfunktion jede Unterhaltung „fließender“ gestalten und quasi in Echtzeit schreiben, ohne externe Übersetzungsapps verwenden zu müssen.