Whatsapp bald nicht mehr grün: Dieser Farbenwandel kommt auf Nutzer zu

Whatsapp wird tagtäglich von Millionen von Menschen genutzt, um mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt zu bleiben. Und um die Nutzer bei Laune zu halten, lassen sich die Verantwortlichen des beliebten Messengers immer und immer wieder etwas Neues einfallen.

In der Vergangenheit machte Whatsapp mit einigen Änderungen von sich reden. So war es mit einem Update kürzlich plötzlich möglich, Sprachnachrichten direkt im Status zu teilen. Allerdings duften diese nur maximal 20 Sekunden lang sein (wir berichteten hier). Jetzt steht schon die nächste Neuerung in den Startlöchern!

Whatsapp erstrahlt in einem völlig neuen Glanz

Das auffällige Grün gepaart mit Weiß ist eigentlich DAS Markenzeichen von Whatsapp. Eigentlich undenkbar, dass Whatsapp jemals eine andere Farbe haben könnte – doch genau das kommt jetzt auf die Nutzer der App zu!

Whatsapp hat über das Beta-Testprogramm ein neues Update ins Leben gerufen. Damit kannst du deinem Whatsapp-Account ein völlig neues Design verpassen! Für alle App-User, die Abwechslung mögen und sich an dem Grün satt gesehen haben, dürfte das eine willkommene Änderung sein.

Zwischen diesen Farben können die User wählen

Mit der neuen Funktion sollst du künftig zwischen fünf verschiedenen Farben wählen können: Grün, Blau, Rot, Gelb und Violett, wie „Wabetainfo“ schreibt. So möchte Whatsapp auf die Forderung seiner Nutzer eingehen. Viele hatten sich nämlich gewünscht, dass das Design individuell anpassbar wird. Das Update ist jedoch zunächst einmal nur für ausgewählte Tester verfügbar. Man darf gespannt sein, wann auch die breite Masse Zugriff auf dieses neue Feature hat…