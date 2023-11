Whatsapp: Gelöschte Nachrichten trotzdem lesen? Mit einem Klick entlarvst du deine Chat-Partner

Eine Whatsapp-Nachricht leuchtet auf, vielleicht von einer ganz besonderen Person. Schnell auf den Chat gehen und – weg ist sie. Seit 2017 können übermütige Texter ihre Nachrichten auf Whatsapp wieder löschen, wenn sie bereuen, was darin steht. Ein Albtraum für alle Neugierigen, die gerne gewusst hätten, welche Nachricht ihnen da durch die Lappen gegangen ist.

Von manchen Leuten will man einfach wissen, was sie schreiben – auch oder gerade dann, wenn sie kalte Füße bekommen. Das ist tatsächlich möglich! Mit diesem einfachen Trick kannst Du sehen, welchen Text der Chat-Partner wieder gelöscht hat.

Whatsapp-Nachrichten trotzdem lesen – so geht’s:

Voreilig getextete Liebesbotschaften? Der freche Flirt, der aus Versehen nicht an den Kollegen, sondern an den Hausmeister ging? Oder ein peinlicher Tippfehler in der Nachricht an den Chef? Auf Whatsapp kann einiges schiefgehen, deswegen hat der Messenger die Möglichkeit bereitgestellt, das Geschriebene wieder zu löschen. Die neugierigen Chefs, Hausmeister und heimlich Geliebte können aber trotzdem herausfinden, welche Nachricht da für kurze Zeit in ihrem Postfach war.

Für das Lesen gelöschter Nachrichten gibt es viele Tricks, deren Erfolgschance von Art des Handys abhängt. Ein Trick, der sowohl auf Apple, als auch auf Android Geräten funktioniert, ist der Backup-Trick.

Auch interessant für Dich: Whatsapp: Nutzer müssen lächeln, um sich anzumelden – diese User sind betroffen

Backups auf Whatsapp sind eigentlich dafür da, dass die Gesprächsverläufe in den Chats auch dann noch sichtbar sind, wenn man sich ein neues Gerät anschafft oder Werkseinstellungen zurücksetzt. Dies eröffnet die Möglichkeit, auch gelöschte Nachrichten noch nachträglich sehen zu können.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Erfolgt zwischen Senden und Löschen der Nachricht ein Backup auf dem Gerät des Empfängers, kann dieser die vermeintlich gelöschte Nachricht wiederherstellen. Dafür muss die App vom Smartphone gelöscht und dann wieder installiert werden. Beim Einrichten von Whatsapp muss unbedingt bestätigt werden, dass das Backup wiederhergestellt werden soll. Auf diese Weise taucht die Nachricht genau an der Stelle auf, an der sie ursprünglich stand.

Der Trick im Gruppenchat

In einer Gruppe kann das Lesen einer gelöschten Nachricht unter Umständen viel einfacher sein. Hat nämlich ein weiterer Beteiligter oder sogar die löschende Person selbst auf die Nachricht geantwortet, bevor diese gelöscht wurde, ist der Text noch immer für alle sichtbar in der Antwortnachricht zu sehen.

Mehr dazu:

Lesen der Nachrichten durch Apps

Wer weder eine Antwort im Gruppenchat noch ein Backup zur Verfügung hat, kann auf spezielle Apps zurückgreifen. Wie beispielsweise die Android-Apps „Notification History Log“ oder „Notisave“. Das sind weitestgehend kostenlose Apps, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wiederherstellen der gelöschten Nachrichten beinhalten. Dies funktioniert allerdings nicht bei Applegeräten.