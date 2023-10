Whatsapp inkognito: Kaum einer weiß es – so nutzt man den Messenger „unsichtbar“

Der beliebte Messenger-Dienst Whatsapp hat sich schon immer darum bemüht, seinen Nutzern mit neuen Features das Chatten so angenehm und sicher wie möglich zu machen. Bisher gab es jedoch einige Einschränkungen, wenn es darum ging die Privatsphäre zu schützen.

Die „zuletzt online“-Anzeige und die gefürchteten blauen Haken konnten bereits deaktiviert werden, aber was ist mit weiteren Statusanzeigen oder dem Lesen von Nachrichten, ohne dass der Absender es bemerkt? Hier kommt WAIncognito ins Spiel!

Whatsapp überrascht mit neuem Feature

WAIncognito heißt die neue Funktion. Eine kostenlose Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox. Mit dieser kleinen, aber mächtigen Erweiterung soll der User die volle Kontrolle darüber erhalten, wann und wie seine Aktivitäten auf Whatsapp angezeigt werden. Der User kann sich sozusagen unbemerkt durch die App bewegen!

Die neue Funktion soll einfach zu bedienen und außerordentlichen nützlich sein, vor allem für die User, die viel Wert auf Privatsphäre legen. Mit der neuen Funktion kann man nicht nur die bereits bekannten Statusanzeigen deaktivieren, sondern auch in den unsichtbaren Modus wechseln. So können Nachrichten gelesen werden, ohne dass der Absender davon Wind bekommt. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man mal in Ruhe Nachrichten durchgehen möchten, ohne das dabei „gesehen“ angezeigt wird.

Die Installation von WAIncognito ist ziemlich simpel: Der User braucht lediglich die Erweiterung über den Chrome- oder Firefox-Browser kostenlos aus dem Web Store herunterladen. Sobald die Erweiterung installiert ist, erscheint ein neues Symbol in deinem Browser, mit dem WAIncognito aktiviert oder deaktiviert werden kann. Es war noch nie so einfach, Chats im Verborgenen zu führen.

Sicherheit beim Chatten

Whatsapp hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig Datenschutz und Privatsphäre für sie sind. Bei WAIncognito wird dies spürbarer als jemals zuvor. Der User hat die volle Kontrolle über die eigene Aktivität auf Whatsapp und kann selbst entscheiden, wann er gesehen werden möchte und wann nicht. Privatsphäre im Netz wird immer wichtiger und notwendiger, um intime Informationen zu schützen. Mit der neuen Funktion wird den Usern genau dies versprochen.

Wir sind gespannt, was die User berichten werden und wie die neue Whatsapp-Funktion ankommen wird.