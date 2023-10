Whatsapp: Chats plötzlich nicht mehr sicher? So kannst du deine Nachrichten schützen

Datenschutz ist für viele Menschen DAS Thema, wenn sie Messenger wie Whatsapp verwenden. Dabei hat die Anwendung, die zum Facebook-Konzern Meta gehört, jedoch nicht immer den besten Ruf – obwohl man immer wieder auf die eigene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Chat-Nachrichten hinweist.

Whatsapp versucht daher, Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Chats so gut wie möglich zu verschlüsseln. Gerade wenn man sein Handy mal mit anderen Personen teilen muss – wie beispielsweise auf einer Party, wenn jeder seine Lieblingspizza bestellen oder seine Lieblingslieder in die Playlist packen soll – hält jeder plötzlich die persönlichen Chats des Handybesitzers in den Händen.

Um zu verhindern, dass neugierige Personen mit ein paar Klicks deine Chats lesen zu können, gibt es extra ein Feature von Whatsapp, das nun noch einmal nachgeschärft wurde.

Whatsapp: Chats verschlüsseln

„Chat Lock“ heißt die Option, die Whatsapp bisher zur Verfügung stellt. Damit könnt ihr gezielt einige Chats, von denen euer Umfeld jetzt nicht zwingend etwas mitbekommen sollte, sperren und verbergen. Erst, wenn ihr die gesperrten Chats anzeigen lasst, könnt ihr sie einsehen und öffnen – und das auch nur via PIN oder Fingerabdruck. Da habt ihr freie Wahl, welche Verschlüsselungsvariante euch lieber ist (>> wir berichteten).

Doch bei PIN oder Fingerabdruck soll es nicht bleiben. Wie das Portal „WABetaInfo“ erklärt, das stets über die neuesten geplanten Whatsapp-Features berichtet, soll die „Chat Lock“-Option noch durch eine weitere Funktion erweitert werden.

Neues Feature im Anmarsch

Künftig sollt ihr einen eigenen, ganz persönlichen Code festlegen, hinter dem ihr eure gesperrten Chats verstecken könnt. Da dieser alles Mögliche sein kann – Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder alles durcheinander – könnte das eine ganz effektive Verschlüsselungsmethode sein. Vorausgesetzt natürlich, ihr verratet niemandem den Code – und ihr lasst euch beim Entschlüsseln nicht über die Schulter blicken.

Mehr News:

Noch ist diese Funktion allerdings nicht verfügbar, sondern befindet sich noch in der Entwicklung. Wann die „Chat Lock“-Codes für Android und iOS erscheinen, steht noch nicht fest.