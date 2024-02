Horoskop beeinflusst auch deine Whatsapp-Chats! Diese Sternzeichen sollten genau hinhören

Wer einen Blick in sein Horoskop wirft, erhofft sich meist Vorhersagen für Lebensbereiche wie den Beruf, persönliche Beziehungen oder die eigenen Finanzen. Dass sich dein Sternzeichen aber sogar auf deine Whatsapp-Chats auswirken kann, erwarten wohl nur die wenigsten.

Es gibt nämlich nicht nur unser Horoskop mit den altbekannten Sternzeichen vom Löwe über den Wassermann bis zum Krebs. In der chinesischen Astrologie spricht man beispielsweise von zwölf anderen Tierkreiszeichen.

Und mit Blick auf den chinesischen Neujahrstag am Samstag (10. Februar) hat sich Feng-Shui-Meisterin Thierry Chow mal ganz genau angeschaut, was das neue Jahr für einige Sternzeichen auf Whatsapp (!) bereithält. Und diese Ergebnisse sind gar nicht mal so uninteressant.

Horoskop: In China gelten andere Sternzeichen

Der größte Unterschied zwischen unserem und dem chinesischen Horoskop ist, dass die chinesischen Tierkreiszeichen immer für ein ganzes Jahr gelten und sich dadurch quasi alle zwölf Jahre wiederholen.

Eine Übersicht:

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Am 10. Februar 2024 beginnt also das Jahr des Drachen.

So chatten die verschiedenen Tierkreiszeichen

Feng-Shui-Meisterin Thierry Chow hat nun für jedes dieser zwölf Sternzeichen Tipps entwickelt, die deren Kommunikation über Whatsapp perfektionieren soll. Das berichtet das Portal „Lifestyle Asia“. Hier alles Wichtige im Überblick:

Ratten: Personalisiert eure Nachrichten, beispielsweise durch eine geänderte Formatierung. Zeig besonders geliebten Menschen durch kurze Videonachrichten, wie viel sie dir bedeuten.

Büffel: Ihr steht 2024 vor schweren Herausforderungen. Blockiert und meldet verdächtige Nachrichten und sichert eure privaten Chats, um jeglichen weiteren Ärger fernzuhalten. Alte Kontakte könnten sich plötzlich wieder melden – und auch das Teilen von Fotos in HD, was auf Whatsapp seit einiger Zeit möglich ist, könnte Büffel-Geborenen zugute kommen.

Tiger: Bock auf Neues! Startet einen Whatsapp-Kanal oder neue Gruppen, um mit möglichst vielen Menschen zu connecten. Sticker, bearbeitete Nachrichten – lass deiner Kreativität freien Lauf.

Hase: Volle Entspannung. Lebendige Whatsapp-Gruppen einfach mal stummschalten – oder sogar ganz verlassen, wenn du sie eigentlich nicht mehr benötigst.

Drache: Ab ins Scheinwerferlicht! Zeige im Whatsapp-Status durch Videos und Fotos, was du so treibst. Und sei auch über die Whatsapp-Desktopversion stets für Freunde und Familie erreichbar.

Schlange: Nur nicht den Überblick verlieren! Bei all den Veränderungen, die dir bevorstehen, könnte es helfen, wichtige Infos, Chats und Nachrichten bei Whatsapp oben anzupinnen, um sie nicht zu vergessen. Frage vor wichtigen Entscheidungen auch gerne via Whatsapp-Umfrage deine Freunde um Rat.

Pferd: Reisefieber! Pferde-Geborene packt in diesem Jahr das Fernweh – aber über Whatsapp-Videocalls, über die man nun auch seinen Bildschirm teilen kann, bleibt man stets mit seinen Liebsten verbunden.

Ziege: Voller Fokus auf das eigene Wohlbefinden! Ungeliebte Kontakte oder unbekannte Nummern direkt blockieren, richte dir eine Gruppe mit denen Lieblingsmenschen ein.

Affe: Glücksjahr 2024! Teile deine fröhlichen Momente über Sticker oder Avatare, teile Videos und Fotos, um deine Kontakte an dieser tollen Zeit teilhaben zu lassen.

Hahn: Neue Bekanntschaften, viel Liebe und tiefgehende Gespräche – hier stehen viele bereichernde Gruppen-Sprachanrufe bevor, in denen alle ihre Gefühle und Gedanken miteinander teilen können.

Hund: Sicherheit steht an erster Stelle! Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung, schütze deine persönlichen Daten – um dich dann sorgenlos neuen Erfahrungen widmen zu können.

Schwein: Raus aus der Komfortzone! Wenn du endlich deinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen willst, könnte sich für dich der Umstieg auf „Whatsapp Business“ lohnen.

Alles notiert? Dann kann beim Chatten im neuen Jahr ja nichts mehr schief gehen.