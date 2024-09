Horoskop: Money, Money, Money – diese Sternzeichen erwartet schon bald das dicke Geld

Im Horoskop geht es meistens um Liebe oder Geld. Doch Geld allein macht nicht glücklich, heißt es. Das sagen aber wohl nur die, die auch wirklich Geld besitzen. Denn ein gewisses finanzielles Polster hilft im Leben schon enorm weiter. Man fühlt sich sicherer und ist grundsätzlich unabhängiger. Freiheit und Selbstbestimmtheit sind ein nicht zu unterschätzender Faktor für das eigene Lebensglück.

Die gute Nachricht: Es gibt aktuell drei Sternzeichen, die sich noch in den nächsten Wochen auf einen echten Geldregen freuen können. Gehörst du dazu?

Horoskop: Money, Money, Money – drei Sternzeichen im Geldregen

Die einen probieren es im Lotto, die anderen arbeiten verbissen an ihrer Karriere, um irgendwie an möglichst viel Geld zu kommen. Doch manchmal spielen uns auch die Sterne in die Karten. Bei der richtigen Konstellation der Planeten, kann der Geldsegen auch fast von alleine kommen. Es gibt derzeit drei Sternzeichen, die laut Horoskop schon in den nächsten paar Wochen mit einer fetten Finanzspritze rechnen können.

Das erste Sternzeichen, dass sich über einen baldigen Geldregen freuen könnte, ist die Jungfrau. Wenn du in diesem Tierkreiszeichen geboren bist, liegt dein Geburtstag nicht allzu weit entfernt. Das gibt dir die Kraft mit den auf Weg, alles zu erreichen. Zudem ist Planet Merkur auf deiner Seite. Dieser sorgt gerne mal für berufliche und finanzielle Höhenflüge. Und dank dieses Zusammenspiels, steht dir womöglich eine Beförderung oder ein anderer finanzieller Aufstieg ins Haus.

Auch Stier und Steinbock haben’s drauf!

Auch der Stier ist gerade ein echter Glückspilz, zumindest wenn es um seine Finanzen geht. Denn Venus unterstützt dich dabei, dich in Geldfragen bestens abzusichern. Bei geschickten Investitionen ist sowohl ein kurzfristiger Erfolg als auch ein langfristiger Profit möglich.

Wenn du laut Horoskop zu den Steinböcken gehörst, bist du wahrscheinlich für deine Zielstrebigkeit bekannt. Mit viel Disziplin und Geschick hast du bisher wohl auch im Finanzbereich gehandelt – und das zahlt sich jetzt endlich aus. Deine bisherigen Investitionen bringen nun endlich den gewünschten Geldregen.

