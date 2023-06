Whatsapp: Versteckter Button zeigt dir geheime Info über deine Chatpartner

Erst kürzlich schlug die Nachricht über eine neue Whatsapp-Funktion hohe Wellen. Denn ein neues Feature macht es seit kurzem möglich, auch in deiner Story Sprachnachrichten mit deinen Kontakten zu teilen.

Doch so manche Funktionen gibt es schon seit Ewigkeiten, ohne das kaum einer von ihnen weiß. So soll ein versteckter Button dir bei Whatsapp geheime Informationen innerhalb deines Chats anzeigen. Hast du von ihr schon gehört?

Whatsapp: Info-Button zeigt Detail an

Wer schon mal eine Nachricht bei Whatsapp versendet hat, der kann es in der Regel kaum erwarten, bis der Kontakt endlich seine Antwort sendet. Doch wenn Minuten oder gar Stunden ins Land ziehen, nimmt die Sorge zu, dass die Botschaft möglicherweise gar nicht beim Empfänger eingegangen ist. Oder schlimmer noch: Dass er sie gelesen, aber einfach nicht geantwortet hat.

Wusstest du, dass du ganz einfach überprüfen kannst, ob dein Freund, Arbeitskollege oder Verwandter deine Nachricht gelesen hat? Der Info-Button macht es ganz einfach möglich. Durch ihn erhältst du nicht nur direkt die Info, ob deine Nachricht zugestellt und gelesen wurde, sondern auch den genauen Zeitpunkt. Früher war er auf deinem Smartphone direkt am oberen Bildschirmrand zu finden. Doch mittlerweile musst du auf vielen Handys einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, um den Info-Button wieder zu finden.

So findest du den Info-Button

Um den Info-Button zu aktivieren, musst du zunächst mit dem Finger die Nachricht gedrückt halten, zu der du mehr Details erfahren willst. Wenn das Menü aufpoppt, über das du ein Emoji als Reaktion versenden kannst, hast du alles richtig gemacht. Es öffnet sich aber außerdem noch eine Leiste am oberen Bildschirmrand. Dort tippst du auf die drei Punkte.

Aus dem sich nun öffnenden Menü kannst du den Punkt „Info“ auswählen. Schon erhältst du mehr Details über deinen Chat-Partner. Nicht nur in Einzelchats, sondern auch in Whatsapp-Gruppen kannst du die Funktion anwenden. Und selbst wenn dein Kontakt die Lesebestätigung ausgestellt hat, kannst du so dennoch die Infos über den Zeitpunkt der Zustellung und des Lesens erhalten.