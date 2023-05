Whatsapp: Kaum ein Nutzer weiß es – das steckt wirklich hinter den Farben der Herz-Emojis

Na, wer hätte das gedacht? Whatsapp gehört zu den beliebtesten Messengern der Welt. Zigtausende Nutzer schicken sich tagtäglich etliche Nachrichten, Voice-Messages, Bilder, Videos und auch Emojis. Und DIE haben nicht selten eine Bedeutung inne, die man auf den ersten Blick nicht für denkbar hält.

Tja, und auch in der Liebe gibt es so das eine oder andere Emoji, das zweideutige Botschaften versteckt hält. Insbesondere das Herz-Symbol ist ja beliebt – doch selbst die unterschiedlichen Farben haben unterschiedliche Bedeutungen. Wir klären auf!

Whatsapp: Das steckt wirklich hinter den Farben der Herz-Emojis

Das rote Herz-Emoji steht (wie kann es auch anders sein) für die romantische Liebe. Nach dem Date, als Liebesgeständnis oder für besondere Tage wie der Valentinstag – das rote Herz geht nur an besondere Menschen. Mit ihnen verbindet man eine tiefe, emotionale Liebe und ganz große Gefühle.

Die Farbe Orange ist vor allem als trendige Sommerfarbe bekannt. Orange steht für Energie und Positivität, auch bei Whatsapp. Es gilt als Vorstufe für den Herzklassiker in Rot. Es vermittelt eine positive Stimmung, zeigt Verliebtheit und erste romantische Gefühle. Das gelbe Herz steht für gute Freundschaft, die ein Leben lang hält. Wer eines verschickt, zeigt eine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit. Man sagt damit aus: „Du hast ein Herz aus Gold.“

Gelbes Herz steht für Freundschaft

Und auch die Farbe Grün hat es in sich: Denn das Emoji kann sowohl negative als auch positive Gefühle ausdrücken. Zum einen sagt man damit aus, dass man neidisch sein könnte. Zum anderen will man damit Hoffnung ausdrücken, der Gedanke an ein Happy End überwiegt. Es kommt darauf an, in welchem Kontext man dieses Herz erhält.

Das hellblaue Herz steht für unverbindliches Flirten, womit man verspielt und unverfänglich chattet. Es steht für Glücklichsein ohne feste Absichten, wie eine zwanglose Liebelei. Wer also locker durch den Frühling turtelt, kann mit einem hellblauen Herzen überraschen.

Blau steht für Sicherheit

Und das beliebte blaue Herz? Es ist sowohl in der Freundschaft als auch in der Partnerschaft sehr wichtig. Das blaue Herz steht für Vertrauen, Sicherheit und tiefe Verbundenheit. Ob dabei romantische Gefühle im Spiel sind oder alles „nur“ freundschaftlich ist, bleibt jedem selbst überlassen.