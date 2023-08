Whatsapp mit geheimer Funktion – deine Kontakte können DAS nicht mehr vor dir verbergen

Whatsapp wird täglich von Millionen Menschen genutzt. Der Messenger erfreut sich großer Beliebtheit. Jedoch sind immer noch nicht alle Funktionen auch jedem Nutzer bekannt.

Hast du dich schon immer einmal gefragt, wer eigentlich deine Nummer eingespeichert hat? Auf den ersten Blick ist das nicht direkt ersichtlich. Doch es gibt eine geheime Funktion bei Whatsapp, mit der du das endlich herausbekommst. Deine Kontakte können es nicht vor dir verbergen.

Um in Whatsapp zu chatten, muss die Nummer nicht gespeichert sein

Wer Whatsapp verwendet, der kann sich schnell mit Familie, Freunde und Bekannte verbinden. Man benötigt lediglich die Nummer, um miteinander kommunizieren zu können. Doch um einer Person zu antworten, musst du nicht zwingend die Nummer deines Chat-Partnern eingespeichert haben.

Wenn du allerdings herausfinden möchtest, wer von deinen Kontakten auch deine Nummer eingespeichert hat, dann kannst du das mit der Broadcast-Funktion erfahren, wie Sat.1 berichtet. Dabei gibt es für Apple- und Android-Smartphones unterschiedliche Vorgehensweisen.

So geht es bei Apple-Geräten

Mit der Hilfe der Broadcast-Funktion kannst du nicht nur eine Nachricht an mehrere Kontakte gleichzeitig senden, sondern auch nachschauen, wer dich in deiner Kontaktliste hat. Bei Apple findest du in „Chats“ oben links auf dem Bildschirm die Option „Broadcast“. Dort klickst du drauf und tippst dann „Neue Liste“ an. Anschließend wählst du unter den Empfängern einen deiner Kontakte aus, von dem du weißt, dass er deine Telefonnummer eingespeichert hat. Nun fügst du einen weiteren Kontakt zu deiner Liste hinzu, von dem du wissen möchtest, ob er deine Nummer gespeichert hat.

Anschließend tippst du in der Leiste oben rechts auf „Erstellen“. Jetzt wird bei Whatsapp dein Broadcast erstellt. Eine entsprechende Chatseite wird geöffnet. Verfasse jetzt eine Nachricht und versende sie an die ausgewählten Personen. Jetzt wartest du etwas ab und überprüfst dann den Status deiner Nachricht. Wenn dein Kontakt unter „Gelesen von“ aufgelistet ist, hat er deine Nummer gespeichert. Wenn jedoch nur „Zugestellt an“ erscheint, dann hat dich die Person höchstwahrscheinlich nicht in der Kontaktliste. Deine Nachricht kann somit nicht gesehen werden.

So gehst du bei Android-Geräten vor

Mit Android-Geräten gehst du so vor: Öffne Whatsapp, klicke unter „Chats“ auf die drei Punkte oben rechts am Bildschirm. Im Menü wählst du „Neuer Broadcast“ aus. Dann sollte sich die Liste mit deinen Kontakten öffnen. Du wählst mindestens einen deiner Kontakte aus, von dem du sicher bist, dass er deine Nummer in seiner Liste hat. Nun fügst du den Kontakt hinzu, bei dem du das herauskriegen möchtest. Tippe dann auf das Häkchen im grünen Kreis in der unteren rechten Ecke. Jetzt wird ein Broadcast erstellt. Die dazugehörige Chatseite wird eröffnet.

Jetzt verfasst du eine Testnachricht und versendest sie an beide Kontakte. Und auch hier gilt dasselbe wie bei Apple-Handys: Hat die Person deine Nummer gespeichert, siehst du das nach dem Klicken auf dem Info-Button, wenn die Nachricht auf „Gelesen von“ aufgelistet wird.