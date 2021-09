Whatsapp will mit neuer Funktion Markt umkrempeln – DAS ist jetzt schon für einige Nutzer möglich

Mit Whatsapp auf Shopping-Tour gehen? Das könnte schon bald möglich sein.

Whatsapp testet grade ein neues Feature. Foto: IMAGO / Waldmüller

Der Messengerdienst Whatsapp ist in erster Linie dafür gedacht, um mit seinen Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben: Bilder und Nachrichten untereinander verschicken, den Status updaten oder sich in verschiedenen Gruppenchats auf den Laufenden halten. Doch für einige Nutzer ist jetzt noch eine andere Funktion möglich.

Whatsapp hat eine neue Funktion am Start

Der Messenger testet nämlich ein Feature, mit dem du Läden in deiner Nähe finden kannst. Davon berichtet „Netzwelt.de“. Die neue Funktion wird aktuell in Sao Paulo getestet. Dort findest du bei Whatsapp ein Verzeichnis von kleinen Unternehmen in deiner Nähe, die einen Account bei Whatsapp Business haben.

Einige Fakten zu Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für Android- und Apple-Nutzer

Du kannst darüber nicht nur Text- und Sprachnachrichten sowie Bilder verschicken, sondern auch telefonieren

Wegen mangelndem Datenschutz steht Whatsapp immer wieder in der Kritik

Du kannst die Liste sogar in verschiedene Kategorien filtern und so zum Beispiel nach Pizzerien oder Werkstätte suchen. So können sich kleine mittelständische Unternehmen präsentieren und du kannst mit ihnen in Kontakt treten. Auch Tischreservierungen in Restaurants sind so möglich. Zusätzlich können die Unternehmen laut „Netzwelt.de“ eine Karte von ihrem Warenangebot einstellen.

Whatsapp bietet kleinen Unternehmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren

Per Twitter kündigte Whatsapp-Chef Will Cathcart bereits an: Bei positivem Feedback wird der Test auf weitere Regionen ausgeweitet!

Ob es diese Funktion auch bald für Whatsapp-Nutzer in Deutschland geben wird? Es bleibt spannend! (cf)