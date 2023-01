Whatsapp: Achtung! Wenn du dieses Detail übersiehst, könnte es richtig unangenehm werden

Die Zeiten, in denen per Handy höchstens eine kurze Nachricht mit maximal 160 Zeichen verschickt werden konnte, sind längst vorüber. Mit Messenger-Diensten wie etwa Whatsapp lassen sich mittlerweile Videos, minutenlange Sprachnachrichten und Bilder versenden.

Doch bei Letzterem hat Whatsapp jetzt an alle Nutzer eine dringende Warnung herausgegeben. Eine Funktion solltest du auf keinen Fall übersehen, wenn du deinen Freunden und Bekannten mal wieder ein lustiges Bild weiterleiten möchtest.

Whatsapp: Neue Funktion soll dich vor Peinlichkeiten schützen

Wie „giga.de“ berichtet, soll Whatsapp dir bald eine Nachricht anzeigen, wenn du einfach so ein Bild weiterleitest. Denn seit kurzer Zeit kannst du mit den Bildern auch gleich die Bildunterschrift weiterleiten.

Nur hat diese Funktion anscheinend bei mehreren Nutzern bereits für peinliche Momente gesorgt, als neben dem Bild unbeabsichtigt auch noch die mitunter nicht netten Kommentare unten drunter oder auch persönliche Daten gleich mitgesendet wurden.

Warnung bevor du DAS über den Messenger machst

Mit der neu eingeführten Warnung will Whatsapp in Zukunft seinen Nutzern diese Peinlichkeit ersparen. Bevor du ein Bild weiterleitest, wirst du vom Messenger künftig daran erinnert, dass sowohl Bild als auch Bildunterschrift gleichzeitig versendet werden. So kannst du noch mal kurz abchecken, ob du alles auch wirklich in dieser Form abschicken willst.

Doch nicht nur bei Bildern soll in Zukunft auf diesem Weg dafür gesorgt werden, dass Nutzer nicht mehr unbeabsichtigt in unangenehme Situationen geraten. Auch wenn du über Whatsapp Videos, Dokumente oder selbst GIFs teilst, sollst du die Warnung eingeblendet bekommen.

Momentan befindet sich die Warn-Funktion noch in der Testphase. Doch mit einem der nächsten Updates für den Messenger soll sie für alle Nutzer ausgerollt werden. Bis dahin musst du also selbst noch genau auf deine weitergeleiten Medien schauen, wenn es nicht peinlich werden soll.