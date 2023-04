Whatsapp geht gegen Betrüger vor – doch DIESE Nutzer sind der Gefahr weiterhin ausgeliefert

Whatsapp gehört zu den beliebtesten Apps weltweit und hatte in der Vergangenheit immer wieder neue Funktionen eingeführt, damit der Messenger sicherer wird.

Schließlich haben Kriminelle viele Maschen, um an die Kontaktdaten der Nutzer zu gelangen. Jetzt gibt es bei Whatsapp eine weitere neue Funktion, die dafür sorgt, dass genau das nicht passiert.

Whatsapp geht gegen Betrüger vor

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android-Smartphones ist eine neue Funktion namens „Chat Lock“ zu finden. Bisher lässt sich zum Schutz von privaten Chats in Whatsapp nur die gesamte App mit einer Sperre versehen. Auf Twitter hat „WABetaInfo“ in der aktuellen Beta-Version 2.23.8.2 des Messengers nun aber entdeckt, dass es eine neue Möglichkeit gibt.

Auch interessant: Hund: Mädchen geht mit Vierbeiner Gassi – und kommt ohne ihn zurück

Der Post kam am 1. April raus, weshalb viele dachten, dass es sich um einen Aprilscherz handle. In einem Folge-Tweet bestätigte „WABetaInfo“ allerdings, dass die Funktion tatsächlich in Arbeit sei.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die neue Chat-Lock-Funktion erlaubt es den Nutzern nun, einzelne Chats mit einer Sperre zu versehen. Das ist per Fingerabdruck, PIN oder Passwort möglich. So sollen Gespräche, die sensible Informationen erhalten, vor Fremdzugriffen schützen. Die Funktion ist nicht nur für Einzel-Chats möglich, sondern lässt sich auch in Gruppen einrichten.

Aktuell nur in der Beta-Version verfügbar

Bei Whatsapp ist die „Chat Lock“ über die Kontakt-Info oder in den Gruppen beim Namen im jeweiligen Chat-Fenster zu erreichen. Sobald eine Unterhaltung gesperrt wird, wird sie automatisch in die Liste der gesperrten Chats aufgenommen. Diese ist in der App separat von den restlichen Chats. Damit sind gesperrte Unterhaltungen nur noch über diese Liste erreichbar.

Mehr News für dich:

Doch noch ist Chat-Lock in der Entwicklungsphase. Bislang ist die Funktion nur für Beta-Tester freigegeben. Wann die Funktion dann auch offiziell für alle Nutzer verfügbar sein wird, wird sich wohl in den kommenden Monaten zeigen.