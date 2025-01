Whatsapp-Aus steht bevor – diese Nutzer müssen jetzt handeln

Whatsapp ist und bleibt der meist genutzte Messenger-Dienst Deutschlands. Ob zum Schreiben, Telefonieren oder der Organisation eines Events in einer Whatsapp-Gruppe. Ein Klick auf die grüne App mit dem Telefon-Symbol ist für die meisten Menschen hierzulande eine alltägliche Sache – in der Regel sogar mehrmals.

Was aber, wenn Whatsapp auf einmal nicht mehr funktioniert? Eine Horror-Vorstellung: Plötzlich sind alle Chats weg – eine Kommunikation in der Familien- oder Freundesgruppe nicht mehr möglich. Genau das könnte einigen Menschen in Deutschland nun drohen.

Plötzlich kein Whatsapp mehr?

Nicht mehr lang, dann werden einige Menschen in Deutschland kein Whatsapp mehr nutzen können. Der US-amerikanische Messenger hat angekündigt, ab dem 5. Mai die Systemanforderungen für die Handys der Marke iPhone zu erhöhen. Demnach können iPhone-Besitzer den Messenger-Dienst nur noch nutzen, wenn auf dem Apple-Gerät das Update iOS 15.1 oder höher installiert ist. Bis jetzt war iOS 12 genug für die Nutzung von Whatsapp.

Das bedeutet das Whatsapp-Aus für einige Menschen in Deutschland. Denn mit dieser Neuerung können diejenigen, die ein iPhone 5s, iPhone 6 oder iPhone 6 Plus haben, ab diesem Tag die App nicht mehr nutzen. Grund dafür ist die Tatsache, dass diese Handys nicht einmal das Update des ab dann nötigen iOS 15.1 erhalten haben.

Manche Nutzer können App bereits nicht mehr öffnen

Anders als erwartet beginnt der Messenger-Dienst bereits jetzt schon damit, die App auf einigen dieser Apple-Modelle zu sperren. Wie der Whatsapp-Fanblog „WABetaInfo“ berichtet, handelt es sich aber hierbei nur um die Beta-Version des Messengers, die bereits jetzt iOS 15.1 zur Nutzung voraussetze.

Wer also noch eines der oben genannten iPhone-Modelle nutzt, muss sich ab dem 5. Mai nach einem neuen Messenger statt Whatsapp umschauen. Oder aber ein neueres Modell kaufen, bei dem die Nutzung des Messengers möglich ist.