Whatsapp: Änderungen bei der Kamera – Nutzern werden sie sofort ins Auge springen

Neues Update für Whatsapp! Nutzer werden es sofort bemerken.

Denn bei der Kamera nimmt Whatsapp jetzt eine kleine Veränderung vor. Einige Nutzer können sie vorab testen.

Whatsapp: Neues Update ändert Kameraeinstellungen – DAS ist jetzt nicht mehr möglich

Ein Beta-Version der App ist raus! Allerdings nur für iOS, also nicht für Android-basierte Geräte. Das Beta-Update 22.4.0.72 bringt einige kleinere Veränderungen bei den Einstellungen der Kamera in der App mit sich.

In der offiziellen Version des Messengers sieht die In-App-Kamera immer noch gleich aus. Dort siehst du unten in der Mitte die Schaltfläche fürs Fotografieren, rechts kannst du zur Front-Kamera wechseln und links auf deine Galerie zugreifen. Direkt darüber befindet sich eine Leiste mit deinen zuletzt geschossenen Fotos.

Whatsapp ändert die Kameraeinstellungen! (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Die ist in der neuen Beta nicht mehr vorhanden. Stattdessen siehst du dein letztes gemachtes Bild unten links in der Schaltfläche für deine Galerie. Wenn du also ein Foto machst, in die App gehst und es dann verschicken möchtest, kannst du es nicht mehr aus der Scroll-Leiste auswählen, sondern musst in die Galerie klicken. Das wäre dann wieder ein Klick mehr als noch zuvor, wie „Wabetainfo“ kritisiert.

Weitere Änderungen für die Kamera sollen in den nächsten Updates kommen. (mbo)