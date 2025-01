Wetter in NRW: Nach Hoch „Beate“ passiert es! Experte kann’s nicht fassen – „Kaum Chancen“

Nach dem kalten und nebligen Wetter durch das Hochdruckgebiet „Beate“, ändert sich jetzt das Wetter in NRW schlagartig. Der Experte kann es bei dieser rasanten Wetterentwicklung kaum fassen und zerschlägt die Träume aller Winter-Fans.

Bei dem Blick auf das Wetter in NRW ist Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ eins klar: „Der Winter ist für den Januar 2025 gelaufen“. Das Hoch „Beate“ zieht ab und es strömen warme Luftmassen nach Deutschland, wodurch die Temperaturen deutlich ansteigen.

Wetter in NRW: Flusspegel steigen deutlich

Dies ist bereits am Dienstag (21. Januar) zu spüren und die Temperaturen steigen leicht an auf bis zu fünf Grad. Zwar hat sich der Nebel weiterhin nicht ganz verzogen, jedoch lässt sich auch gelegentlich endlich wieder die Sonne blicken.

Am Mittwoch (22. Januar) ziehen die milden Luftmassen weiter in den Westen und die Temperaturen steigen leicht auf sieben Grad an. Zwar bleiben die Temperaturen mit sechs bis sieben Grad am Donnerstag (23. Januar) konstant, aber von frühlingshaftem Wetter ist noch lange nicht zu sprechen, denn in NRW kann es sehr stürmisch werden.

Auch am Freitag (24. Januar) wird es zwar mit neun Grad wärmer, aber der dauerhafte Regen mindert die Freude über die steigenden Temperaturen. Jung spricht sogar eine Warnung aus, denn durch die bevorstehenden Regenschauer, kann der „Flusspegel deutlich steigen“.

Statt Schnee fällt nur noch der Regen

Dieser Wetter-Trend setzt sich am Samstag (25. Januar) fort und die Temperaturen steigen erneut leicht auf elf Grad an. Von der Sonne ist jedoch nicht zu sehen, denn der Diplom-Meteorologe prognostiziert dichte Wolken. Auch muss man erneut mit dem gelegentlichen Regenschauer beim NRW-Wetter rechnen.

Nachdem erst Anfang Januar die Schnee-Walze über NRW eingerollt ist, bleibt für den restlichen Januar „kaum Chancen“ auf einen erneuten Wintereinbruch. Man sollte sich auch von der Hoffnung auf einen Schneefall verabschieden, denn „wenn was fällt, dann ist es nur noch der Regen“.