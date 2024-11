Wetter in NRW: Experte mit krasser November-Prognose! „Kein Ende in Sicht“

Der Herbst, der Herbst ist da! Er bringt uns Wind, hei-hus-sa-sa! – na ja, so ganz stimmt der Liedtext nicht. Immerhin blieb es bis auf ein paar Regentage recht mild. Auch die Wintersachen konnten getrost in der Kiste bleiben. Und nun ist Halloween vorbei, die Kürbisse sind wieder da und viele bereiten sich schon mit Weihnachtsliedern auf die kommende Zeit vor.

Logisch, dass sich viele bei den Klängen von „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ fragen, wann es endlich kälter wird und ob es vielleicht sogar schneien könnte? Genau dazu hat sich jetzt ein Wetter-Experte geäußert. Er ist sich sicher, dass „kein Ende in Sicht“ ist.

Wetter: November überrascht mit ungewöhnlichen Temperaturen

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und mit Beginn des letzten Herbstmonats steuern wir wohl endgültig auf die nasskalte Jahreszeit zu – oder? Auf jeden Fall können sich Liebhaber einer Wetterlage freuen, denn das Thermometer wird sich in den nächsten Wochen nicht ändern.

Aber was bedeutet das? Wird es schneien oder nicht? Meteorologe Alban Buster erklärt zur aktuellen Lage: „Ein kräftiges Hochdruckgebiet dominiert momentan überwiegend das Wetter in Deutschland“. Das bedeutet, dass vor allem Sonnenschein, viele Wolken und auch Nebel das Himmelsbild bestimmen werden.

November: Chancen auf Schnee?

Insgesamt bleibt es also trockener und milder als für die Jahreszeit üblich. Die Höchsttemperaturen liegen laut „wetter.net“ meist noch leicht im zweistelligen Bereich. Und das gilt wohl auch für die nächsten Wochen, denn es ist „kein Ende in Sicht“. Dazwischen kann es in den Nächten frostig werden, je nachdem, ob sich der Nebel oder Hochnebel auflöst oder nicht. Und: Regen ist im November kaum zu erwarten.

Ob es gegen Ende November oder gar Anfang Dezember schneien wird, bleibt abzuwarten. Kann sein, muss aber nicht, wie der Wetter-Experte betonte.

Und so trifft der Text: „Schneeflöckchen, Weißröckchen. Wann kommst du geschneit, du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit“ den Nagel auf den Kopf. Bis dahin heißt es, das goldene Wetter genießen und Tee trinken.