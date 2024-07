Wetter auf Mallorca: Heftige Hitzewarnung ausgesprochen – HIER wird es bis zu 40 Grad heiß

Auf Mallorca zieht das Wetter immer mehr an und auch die Temperaturen steigen stetig. Bei 30 Grad am Strand liegen und zwischendurch eine kleine Abkühlung im Meer holen, so stellen sich viele Deutsche ihren Traum-Urlaub auf Mallorca vor.

Doch in dieser Woche steigen die Temperaturen in einigen Orten von Mallorca auf bis zu 40 Grad an. Der spanische Wetterdienst hat deshalb erstmals in diesem Jahr eine Hitzewarnung ausgegeben.

Wetter auf Mallorca: Hitzewarnung!

Während es in Deutschland immer wieder zu Wetter-Einbrüchen kommt, ist das Wetter auf Mallorca beständig schön und warm. Und die Kurve geht weiter steil nach oben – vor allem die Hitze-Kurve. Am Mittwoch (17. Juli) schwanken die Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Angrenzend an den Ballermann, nämlich in der Gemeinde Llucmajor, werden Höchstwerte von 35 Grad im Laufe des Tages erwartet.

+++ Mallorca-Auswanderin eröffnet Café an der Playa – doch eines hat sie dabei nicht bedacht +++

Damit liegen die Temperaturen noch ganz knapp unter der Grenze für eine Hitzewarnung, doch die soll einen Tag später laut dem spanischen Wetterdienst Aemet erreicht werden – Warnstufe Gelb! Von Algerien kommt heiße Luft rüber auf die beliebte Balearen-Insel, die im Süden, Norden und im Zentrum der Insel für starke Hitze sorgt. Doch ist nicht das einzige, was nach Mallorca rüber zieht, ebenfalls mit dabei: Saharastaub.

Noch mehr News:

Und für die folgenden Tage bleibt es ebenfalls heiß. „Die Hitze könnte bis Mitte nächster Woche anhalten und von Dunst begleitet sein“, heißt es auf „X“ von Aemet. Am Samstag wird es voraussichtlich besonders heiß. Dann könnte die Warnampel von Gelb sogar auf Orange umspringen. Laut Aemet könnte das Thermometer in Sa Pobla und Inca die 40-Grad-Marke erreichen. Schatten, viel Trinken und Sonnencreme nicht vergessen! Aber keine Sorge, danach wird es wieder angenehmer in Richtung 30 Grad.