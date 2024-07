Wetter auf Mallorca: Jetzt schlägt die Hitze-Keule richtig zu – bis zu 37 Grad

Wer einen Urlaub auf Mallorca bucht, erwartet Sommer, Sonne, Strand und Meer. Viele Deutsche freuen sich vor allem auf die sommerlichen Temperaturen, da der Sommer zuhause noch auf sich warten lässt.

Und vom Wetter auf Mallorca werden sie auf jeden Fall nicht enttäuscht. Denn bis zu 30 Grad in der Mittagssonne lässt sich im Meer und am Strand gut aushalten. Doch Richtung Mitte Juli steigen die Temperaturen auf der beliebten Urlaubsinsel nun deutlich an.

Wetter auf Mallorca: Es wird heiß!

In den Sommerferien nehmen viele Flieger Kurs auf den Flughafen Palma de Mallorca. Und wer für die Woche vom 8. bis 15. Juli gebucht hat, der sollte reichlich Sonnencreme einpacken. Denn die Temperaturen steigen zum Wochenende hin enorm an. Die Woche startet mit weitgehend blauem Himmel über Mallorca.

Der staatliche Wetterdienst Aemet prognostiziert bereits für Montag in der Inselmitte bis zu 34 Grad. In kaum einer Stadt ist der Wert hier noch unter 30 Grad. Während es in Palma de Mallorca an Land 31 Grad sind, misst die Wettertemperatur dort ebenfalls schon 24,9 Grad.

Bis zu 37 Grad – an DIESEM Tag

Über die gesamte Woche hinweg sollen sich die Temperaturen nun halten. Doch für Donnerstag wird brühende Hitze bei bis zu 37 Grad erwartet – genauer gesagt in Inca. Aber auch in anderen Orten wie Maria de la Salut (36 Grad), Llucmajor, Algaida sowie Campos mit 34 Grad und Alcúdia (33 Grad) werden krasse Hitzewellen vorhergesagt.

Da ist dann bei praller Mittagssonne selbst im Wasser fast schon nicht mehr von einer Abkühlung die Rede. Eine Hitzewarnung gibt es von Aemet noch nicht, da es zum Wochenende hin auch wieder etwas „abkühlen“ wird, bei wieder „nur noch“ rund 30 Grad Außentemperatur.