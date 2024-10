Wetter in NRW: Experte wird deutlich – „Fette Wetter-Grenze“

Mittlerweile steckt Deutschland mitten im Herbst. Allerdings konnte das Hoch „Werner“ zwischendurch für hohe Temperaturen sorgen.

Doch beim Wetter in NRW droht wieder die Wende. Diplom-Meteorologe Dominik Jung klärt auf, wie sich die kommenden Oktobertage entwickeln werden.

Die Blätter fallen von den Bäumen und die Nächte werden länger – der Herbst ist in vollem Gange. Dennoch war das Wetter in NRW durch das Hoch „Werner“ mit Sonnenschein und warmen Luftmassen gesegnet. Doch langsam aber sicher geht es wieder auf die üblichen Herbsttemperaturen zu.

Wetter in NRW: Hoch „Werner“ ist vorbei

Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt, dass das Hoch zumindest für Ostdeutschland weiterhin bestimmend ist. „Doch mittendrin ist die fette Wetter-Grenze“, macht er deutlich. Denn für die andere deutsche Hälfte sind jetzt die Tiefausläufer zuständig. Die sorgen wieder für kälteres Wetter in NRW.

Goldener Herbsttag am Wochenende

Die Tiefen machen sich direkt am Samstag (19. Oktober) bemerkbar. In NRW sinken die Temperaturen auf 14 Grad. Richtung Osten wird es leicht wärmer, Richtung 17 Grad. Doch auch Regen droht im Ruhrgebiet und anderen Teilen Nordrhein-Westfalens. „Viele Wolken und anfangs Regen, später lässt der Regen langsam nach“, erklärt Jung weiter. In der Nacht zum Sonntag werden es um die 11 Grad.

Dafür können sich die Ruhrpottler umso mehr auf den Sonntag (20. Oktober) freuen. Denn das Wochenende schließt mit einem goldenen Herbsttag ab, versichert der Experte. 16 bis 18 Grad werden es dann. Noch dazu soll es in manchen Teilen bewölkt, aber trocken bleiben. Das sorgt beim Wetter in NRW für einen schönen Wochenend-Abschluss.