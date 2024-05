Wetter auf Mallorca: Irre Wende bahnt sich an – jetzt kommt es richtig dicke

Wenn du einen Urlaub auf Mallorca planst, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Das Wetter hält in diesen Tagen eine irre Wende bereit. Es drohen sogar Gewitter und Regen!

Die meisten Touristen schätzen bei ihrem Urlaub auf Mallorca vor allem das gute Wetter: Strahlender Sonnenschein, kaum Wolken am Himmel und milde Temperaturen – doch damit ist in diesen Tagen kurzzeitig Schluss!

Wetter auf Mallorca: Damit müssen Touristen jetzt rechnen

Noch am Sonntag (5. Mai) wurden laut dem „Mallorca Magazin“ 30 Grad auf der Insel gemessen. Jetzt müssen sich Einheimische und Urlauber umstellen. Neben Gewitter und Regen soll es dazu auch ein Auf und Ab bei den Temperaturen geben. Das Wetter auf Mallorca wird wechselhaft – schlechte Nachrichten für alle, die jetzt ihren Urlaub auf der spanischen Insel verbringen!

Am Montag (6. Mai) begann die Woche zunächst noch schön. Der Himmel strahlte blau, die Sonne schien. Doch schon am Abend wurde es kühler. Am Dienstag (7. Mai) muss sogar mit Schauern und Gewittern gerechnet werden!

Wetter auf Mallorca: Ab Donnerstag soll es wieder besser werden

Zudem wird es auch Dienstag kühler: In Palma werden beispielsweise 23 Grad erwartet. Doch Touristen können aufatmen: Der Urlaub fällt nicht ins Wasser. Schon ab Mittwoch (8. Mai) soll sich die Wetter-Lage stabilisieren. Regen soll es nicht geben, die Temperaturen gehen wieder nach oben. Nur in Einzelfällen kann es am Mittwochmorgen nochmal Regen geben.

Wie das „Mallorca Magazin“ weiterhin schreibt, zeigt sich das Wetter auf Mallorca ab Donnerstag wieder von seiner besseren Seite. Es wird frühsommerlich. Und auch am Wochenende soll es wieder besser werden. Na, wenn das mal keine guten Aussichten sind.