Urlaub auf Mallorca: DAS kannst du bei schlechtem Wetter auf der Insel machen

Wer sich für einen Urlaub auf Mallorca entscheidet, der hofft natürlich auf hohe Temperaturen und Sonnenschein. Schließlich hat man in den Urlaubsregionen der Insel den Strand und das Meer direkt vor der Nase.

Doch wie so oft kann das Wetter einem einen saftigen Strich durch die Rechnung machen. Was tun, wenn es also regnet und windet? Wir haben dir zahlreiche Aktivitäten zusammengestellt, die man bei schlechtem Wetter auf Mallorca machen kann.

Urlaub auf Mallorca: Sportfanatiker aufgepasst!

Wenn der Strandtag buchstäblich ins Wasser fällt, gibt es zahlreiche Alternativen für Urlauber. Rund um Palma gibt es vor allem viele sportliche Aktivitäten für Groß und Klein. Da wäre beispielsweise der Trampolinpark „Palma Jump”, wo man auf insgesamt 57 Trampolinen den Tag verbringen kann.

Wer es etwas rasanter mag, der wird auf der Kartstrecke von „E-Karts Mallorca” Spaß haben. Oder wie wäre es mit einer Runde Bowling? Dafür gibt es rund um Palma de Mallorca zahlreiche große Bowlingbahnen. Aber auch für gemütlicheren Urlauber hat die Insel einiges zu bieten.

Urlaub auf Mallorca: Shopping und Co. auf der Insel

Eine der bekanntesten Indoor-Aktivitäten auf der Insel ist das Aquarium in Palma. Dort kann man zahlreiche Tierarten der Unterwasserwelt bestaunen und sogar bei der Fütterung dabei sein. Und auch das ein oder andere Museum gibt es auf Mallorca zum Besichtigen.

Zum Schluss gibt es noch den Klassiker, den man bei schlechtem Wetter machen kann: Shopping! Auf der Insel gibt es zahlreiche Einkaufszentren mit den verschiedensten Geschäften. Die Malls Porto Pí oder FAN sind beispielsweise gänzlich überdacht.