Weihnachtsmärkte: Glühwein für 21 Euro! Hier werden Besucher reihenweise blass

In der (Vor-)Weihnachtszeit ist für viele eines unerlässlich: der Besuch eines Weihnachtsmarkts. Doch auch hier macht die sich mühsam weiter drehende Preisspirale keinen Halt.

Das können Besucher zum großen Entsetzen in diesem Jahr ausgerechnet bei den Glühweinpreisen feststellen. Wer sich eine Tasse des dampfenden Weihnachtsgetränks gönnen will, muss an einigen Standorten richtig tief in die Tasche greifen.

Weihnachtsmarkt-Besucher ereilt Glühwein-Schock!

Im deutschlandweiten Vergleich ist vor allem eines festzustellen: Gerade der Norden und Süden schlagen bei den Glühwein-Preisen in diesem Jahr ordentlich was drauf. So zahlt man auf dem Hamburger, Nürnberger, Kölner und Berliner Weihnachtsmärkten in diesem Jahr bis zu fünf Euro, in München sogar bis zu sechs Euro für eine dampfende Tasse. Die Pfandgebühr kommt da oft noch obendrauf!

Doch ein Glühweinpreis sorgt jetzt deutschlandweit für Entsetzen: Denn laut Recherchen der „Bild“ wird der teuerste Glühwein in ganz Deutschland in einem Münchner Hotel verkauft. Im Fünf-Sterne-Hotel Sofitel München Bayernpost soll man für 0,33 Liter unfassbare 21 Euro zahlen! Aber warum ist er so teuer?

Hier werden Besucher ebenfalls blass!

In dem Luxus-Hotel wird nicht irgendein herkömmlicher Glühwein ausgeschenkt, sondern ein ganz besonderes Gemisch aus Gewürzen und Perrier-Jouët-Champagner. Ausgeschenkt wird dieser auch in einem ganz speziellen Ambiente. Dafür hat das Hotel ein eigenes kleines Weihnachts-Chalet auf der Terrasse aufgebaut.

Aber auch andernorts müssen Besucher jetzt schlucken. So etwa in Berlin. Während man hier im Durchschnitt gerade mal zwischen vier und fünf Euro zahlt, hat ein Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt in diesem Jahr besonders an der Preisschraube gedreht.

Der Glühweinpreis am Breitscheidplatz rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist mit sieben bis acht Euro in diesem Jahr regelrecht explodiert. Viele Besucher werden hier in diesem Jahr wirklich gut überlegen müssen, ob sie noch in eine zweite Tasse investieren wollen.