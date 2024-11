Besucherin rechnet mit beliebtem Weihnachtsmarkt ab – „Hat mir früher besser gefallen“

Endlich ist es wieder so weit: Die Weihnachtsmarkt-Saison hat wieder angefangen! Die Kunden können wieder durch die gemütlichen Gassen schlendern, traditionelle Gerichte und Snacks genießen oder nach Geschenken für die Liebsten stöbern.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt-Besucher drohen mit Boykott – „Das ist Abzocke“

So möchte auch eine Kundin das Weihnachtsmarkt-Flair genießen und besucht einen sonst allseits beliebten Markt. Doch dieser überzeugt die Besucherin nicht so, wie er es die letzten Jahre über getan hat. Sie teilt ihre Erfahrungen in einem Social-Media-Beitrag.

Besucherin rechnet mit Weihnachtsmarkt ab

Es geht um den Christkindlmarkt in Schönbrunn. Dieser hat bereits am 08. November seine Tore geöffnet. Insgesamt 90 Marktstände sind hier zu finden – auch ein Eislaufplatz oder Eisstockschießen gehören zum Angebot. In dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Tiktok“ gibt eine Userin nun ihre ehrliche Meinung zu dem Weihnachtsmarkt – und die fällt gar nicht mal so gut aus.

+++Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: DAS hat es noch nie gegeben – es ist so gar nicht weihnachtlich+++

„Im Internet steht neue Ära mit Winter Wonderland. Diese Stimmung ist bei mir nicht ganz aufgekommen“, beschwert sie sich in dem Video. Auf dem Weihnachtsmarkt gebe es zwar zwei Karussells, ein Riesenrad, einen großen Stern und einen Baum sowie zahlreiche Lichter, die die Stände beleuchten, „aber umgehauen hat es mich nicht“. Insbesondere der zu kleine Platz habe die Userin gestört: „Es ist überall ein sehr großes Gedränge mit viel zu wenig Mistkübeln, daher sind die Tische auch sehr vollgeräumt und man hat teilweise nicht mal wirklich Platz, sein Essen abzustellen“, erläutert sie. Die Userin empfiehlt daher, den Weihnachtsmarkt möglichst früh zu besuchen, da es sonst sehr voll wird.

Besucher: „Unverschämt“

Auch zu den angebotenen Gerichten auf dem Christkindlmarkt Schönbrunn hat die Besucherin eine Meinung: zwar werden hier sehr viele Leckereien angeboten, doch die haben auch ihren Preis. Unter anderem findet man hier Kartoffeln für 9 Euro oder Langos zwischen 7,50 Euro und 12 Euro. Dafür sind die Preise für den Punsch auf dem Weihnachtsmarkt mit 5 Euro (Kinderpunsch schon ab 4 Euro) relativ günstig.

Mehr News:

Auch in den Kommentaren stimmen andere Besucher zu. „Die Preise sind unverschämt“, kommentiert eine Userin. Auch sie vermissen das traditionelle und klassische Weihnachts-Flair, das sonst in Schönbrunn herrscht: „Wie ein Jahrmarkt“, heißt es unter dem Beitrag.