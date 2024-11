Weihnachten im Krisen-Jahr 2024: So viel Geld wollen Deutsche für Geschenke ausgeben

Weihnachten rückt immer näher und auch die Vorbereitungen für das Fest sind im vollen Gange. Neben Dekoration und Tannenbaum dürfen da die Geschenke natürlich nicht fehlen. Aber wie viel Geld wollen die Deutschen eigentlich im Krisen-Jahr 2024 für Weihnachtsgeschenke ausgeben?

Das Unternehmen „Yougov“ hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Postbank gestartet, um herauszufinden, wie viel Geld dieses Jahr für Geschenke eingeplant wird. Eins wird jedoch klar, Geschenke gehören für die meisten weiterhin zu Weihnachten dazu. Eine große Mehrheit von 83 Prozent der Befragten gibt an, dass sie dieses Jahr Weihnachtsgeschenke kaufen wollen.

Weihnachten: Ein Drittel will weniger für Geschenke ausgeben

Jedoch planen nur die wenigsten Verbraucher dieses Jahr mehr Geld für Geschenke auszugeben als im Jahr 2023. Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, wollen nur 9,4 Prozent der Befragten entweder mehr oder sogar sehr viel mehr Geld für die Geschenke an Weihnachten investieren.

Die meisten der Befragten, 53,2 Prozent, planen dieses Jahr, genauso viel Geld für Geschenke auszugeben wie bereits an den vergangenen Weihnachtsfesten. Jedoch geben 32,8 Prozent der Befragten an, also ein Drittel, dass sie dieses Jahr weniger für die Geschenke an Weihnachten ausgeben möchten als zuvor. 45,2 Prozent der Befragten, die unter 2.500 Euro Nettoeinkommen haben, geben sogar an, dass sie dieses Jahr weniger Geschenke kaufen möchten.

Trotz steigender Kosten und der Inflation wollen die meisten Deutschen wohl immer noch ähnlich viel Geld für Weihnachten ausgeben. Aber wie hoch ist eigentlich das Durchschnittsbudget für das Weihnachtsfest?

Eltern von Kindern geben mehr für Geschenke aus

Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, planen 22 Prozent 100 bis 200 Euro für alle Ausgaben für Geschenke am Weihnachtsfest ein. Eine ähnlich große Gruppe von 20,8 Prozent will dieses Jahr zwischen 200 und 400 Euro für Geschenke an Weihnachten ausgeben. Noch mehr als 400 Euro planen 19 Prozent der Befragten ein. In dieser Gruppe befinden sich hauptsächlich die Eltern von minderjährigen Kindern.

Jedoch gibt es auch eine große Anzahl von Verbrauchern, die unter 100 Euro für Geschenke für Weihnachten ausgeben wollen. 21 Prozent der Befragten sagen, dieser Betrag für sie vollkommen ausreichend ist. Es geben auch 10,5 Prozent an, dass sie gar kein Geld für Geschenke ausgeben möchten, während 6,7 Prozent der Befragten erklären, dass sie sich dieses Jahr finanziell keine Geschenke für Weihnachten leisten können.