Weihnachten: Frau schmeißt ihren Christbaum direkt nach Heiligabend raus – aus einem herzzerreißenden Grund

Die Tradition zu Weihnachten schreibt vor, dass der Christbaum bis zur „zwölften Nacht“ stehen bleiben sollte. Danach sollte jede Weihnachtsdekoration entfernt werden.

Aber bei einer Familie sieht es an Weihnachten anders aus. Eine Mutter schmeißt den Christbaum direkt nach Heiligabend aus. Der Grund: ihre Tochter.

Weihnachten: Frau geht mit Video viral

Mit einem TikTok-Video wurde die 24-jährige Mutter Georgina aus Hartlepool in Großbritannien berühmt. Sie hatte im vergangenen Jahr ihren Baum am Weihnachtstag entfernt – dieses Jahr wird sie wieder dasselbe tun.

In den Kommentaren unter ihrem Video zeigten sich viele User verwundert. „Warum machst du das?“, wollten alle wissen. Der Grund ist herzzerreißend. Es geht nämlich um ihre Tochter.

„Meine Tochter hat am zweiten Weihnachtstag Geburtstag und wenn ich es wäre, würde ich es hassen, wenn der Baum oben ist. Also versuche ich, es für ihren besonderen Tag so normal wie möglich zu machen“, erklärt die Mutter gegenüber dem „Mirror“.

Christbaum wird nach Heiligabend entfernt

Und Georgia weiter: „Ich habe es jedes Jahr gemacht, also kennt sie es nicht anders und sie hat es nie verlangt oder in Frage gestellt. Wenn es nicht ihr Geburtstag wäre, hätte ich den Baum länger da gelassen.“ Am 25. Dezember gegen 18 Uhr ist es zur Tradition geworden, dass alles entfernt wird. „Wir stehen früh auf und öffnen unsere Geschenke, dann machen wir uns bereit, zum Abendessen zu meiner Mutter zu gehen“, erklärte Georgia.

Mehr News für dich:

„Um 16 Uhr gibt es ein Buffet und um 17.30 Uhr sind die Kinder beide im Bett. Dann packe ich die ganze Weihnachtszeit weg und ersetze sie durch Avas Geburtstagsdekoration. Ich hole Luftballons, Banner, Geschenke heraus und dekoriere den Tisch mit einer Decke und Tellern. Normalerweise gehen wir zum Mittagessen zu Pizza Hut und haben ein Partybuffet zum Tee.“

Neben Kritik gab es unter ihrem Video, das 2,6 Millionen Aufrufe erzielt hat, aber auch tausende Kommentare von Eltern, die sie dafür lobten.