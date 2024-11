Weihnachten 2024: Steht die Weihnachtsgans vor dem Aus? Zahlen sind erschreckend deutlich

„Oh du fröhliche, oh du leckere“ Weihnachtszeit – so könnte man den bekannten Klassiker auch singen. Aber warum? Ganz einfach! Nicht nur Plätzchen werden in dieser Zeit in Hülle und Fülle gegessen, sondern auch Käsefondue und Maroni. Aber nicht nur das landet auf dem Tisch oder vielmehr im Magen, sondern auch Deftiges.

So kommt bei manchen ein traditioneller Gänsebraten mit Rot- oder Grünkohl auf den Tisch – und natürlich dürfen die Knödel nicht fehlen. Doch Vorsicht! Der Genuss zu Weihnachten könnte jetzt auf der Kippe stehen.

Weihnachten: Steht ein traditionelles Essen auf der Kippe?

Auch wenn manche die Ente bevorzugen – der „Klassiker“ zu Weihnachten ist für viele immer noch die Gans. Doch wie kam die Gans überhaupt zu dieser „Ehre“? Dazu gibt es einige Legenden. Eine davon besagt, dass die Römer die Gans verehrten, weil sie bei einem Angriff auf die Stadt im Jahr 390 v. Chr. Alarm schlug, so ein Bericht des „MDR“.

Heute ist sie für viele eher ein Genuss als ein Symbol. Doch genau dieser Luxus könnte bald auf der Strecke bleiben. Warum? Laut „Statistischem Bundesamt“ scheint die Gans immer seltener auf dem Tisch zu landen. So wurde 2023 nur noch halb so viel Fleisch importiert wie zehn Jahre zuvor.

Deutlicher Rückgang: Die Gans verliert im Fleisch-Ranking

Auch in Deutschland ist die Produktion von Gänsefleisch rückläufig: Im Vergleich zu anderen Fleischarten steht die Gans deutlich an letzter Stelle. So stammen etwa 69,4 Prozent des Anteils von Jungmasthühnern – die Gans selbst hat nur einen Anteil von 0,1 Prozent. Als Tipp: Entweder rechtzeitig das Vögelchen für Weihnachten bestellen oder auf eine Alternative ausweichen.

So isst man in Schweden beispielsweise kalten Fisch und Kötbullar. In Italien kommt dagegen eher Antipasti und Barolo auf den Tisch. Was Barolo ist? Ein trockener Rotwein aus dem Piemont.