Volksbank-Kunde erlebt Schock am Bargeld-Automaten – unfassbare Panne!

Banken sorgen regelmäßig für Schock-Moment bei ihren Kunden. Erst kürzlich hat die Volksbank in Dortmund die Kontogebühren für ihre Kunden erhöht. Einen Kunden aus Berlin hat es jetzt allerdings noch schlimmer getroffen.

Ein Volksbank-Kunde wollte eigentlich nur Geld abheben gehen, doch was er dann am Bargeld-Automaten erlebt, wird er wohl sein Leben lang nicht mehr vergessen.

Volksbank-Kunde erlebt Schock am Automaten

Nach Angaben der „Bild“ wollte der Volksbank-Kunde Andreas Riedel an einem Freitagnachmittag Geld abheben, als ihm am Bargeld-Automaten plötzlich die EC-Karte eingezogen wurde. Daraufhin rief der 66-Jährige bei seiner Bank an, um das Problem zu schildern und es beheben zu lassen.

Doch von Hilfe war keine Spur, stattdessen kam es zu einer unfassbaren Panne. „Dort sagt mir die Dame, ich sei verstorben. Dabei fühle ich mich quicklebendig“, erklärt er der Zeitung. Nachdem er das Wochenende abgewartet hatte, ging er montags zur Volksbank-Zentrale in Berlin. „Sie sprechen mit einem Toten, sagte ich der Dame am Schalter“. Doch wie kam es eigentlich zu diesem kuriosen Vorfall?

Kurioser Vorfall: DAS ist der Grund

Im Februar ist nach Angaben der „Bild“ die Ex-Frau des 66-Jährigen verstorben. Daraufhin hat er die Sterbeurkunde an seine Betriebs-Rentenkasse VBL versendet. Dort kam es offenbar zu einem unglaublichen Irrtum.

„Im vorliegenden Fall ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Die von Herrn Riedel eingereichte Sterbeurkunde seiner geschiedenen Ehefrau wurde versehentlich falsch zugeordnet. Wir haben das inzwischen korrigiert“, erklärte VBL-Sprecher Mathias Schwardt auf Anfrage der „Bild“. Doch das Schlamassel hatte gleich mehrere Auswirkungen auf den Volksbank-Kunden.

Volksbank: Falsche Zuordnung sorgt für Probleme

„Die hatten nichts Besseres zu tun, als mich für tot zu erklären und das meiner Bank zu melden“, sagte der Betroffene der Zeitung. Das sorgte für mehrere Probleme und einen Aufwand, auf den der Volksbank-Kunde wohl lieber verzichtet hätte: EC- und Kreditkarten mussten neu beantragt werden, Daueraufträge aktiviert werden und auch bei der Zusatzrente für Februar und März gab es Probleme. Nun bleibt zu hoffen, dass sich alle Probleme schnell für Riedel lösen.