Volksbank: „Ihr Konto ist deaktiviert“ – Schock-Mail lässt Kunden zittern

Diese Mail sorgt derzeit für jede Menge Aufregung bei Volksbank-Kunden. Doch Vorsicht, wenn du auf die Nachricht reagierst, könnte das mitunter ziemlich heftige Konsequenzen haben. Betrüger haben es auf deine sensiblen Daten und dein hart verdientes Geld abgesehen.

Die Verbraucherzentrale hat eine dringende Warnung an alle Volksbank-Kunden. Anfang der Woche erreichten die Verbraucherschützer vermehrt E-Mails der Volksbank unter dem Betreff „Kundenservice“.

Volksbank-Kunden, aufgepasst: DAS ist besonders auffällig

Aufgrund einer fehlenden Datenbestätigung sei dein Konto angeblich deaktiviert worden. Für eine Freischaltung wirst du zu einer Bestätigung deiner Daten über den beigefügten Button aufgefordert. Solange diese nicht erfolge, sei eine gewohnte Nutzung nicht möglich.

Besonders auffällig ist hierbei das unprofessionelle Layout der Mail und die unpersönliche Anrede. Es lässt sich deutlich erkennen, dass die Kriminellen versuchen, unter einem frei erfundenen Vorwand an deine sensiblen Daten zu kommen.

Verbraucherzentrale hat einen dringenden Rat an betroffene Volksbank-Kunden

Gelangen diese in deren Hände, besteht die Gefahr des Datenmissbrauchs. Vergiss niemals, dass eine seriöse Bank dich nie zur Datenpreisgabe via Link auffordern würde. Bei dem Erhalt von Phishing-Mails solltest du den Aufforderungen nie nachkommen und vor allem keinen Links folgen. Die Verbraucherzentrale rät dazu, solche Mails immer unbeantwortet in den Spam-Ordner zu schieben. Wenn du dich daran hälst, dann bist du auf der sicheren Seite.

