Geiselnahme in Volksbank: Mann hält Frau in seiner Gewalt – SEK rückt an

In Hessen kommt es laut Polizeiangaben am Dienstagmorgen (7. Januar) zu einer Geiselnahme in einer Volksbank. Ein Mann soll mit einem Messer bewaffnet eine Frau in seiner Gewalt haben.

In dem südhessischen Rimbach (Landkreis Bergstraße) läuft in der Rathausstraße der große Polizeieinsatz noch. Die Einsatzkräfte haben rund um die Bank alles gesperrt.

Geiselnahme in Volksbank in Hessen

„Ein Mann drang heute Morgen gegen 8 Uhr in die Filiale ein. Derzeit hält er sich dort mit mindestens einer Person auf, die er gegen ihren Willen dort festhält“, das teilte die Polizei Südhessen am Dienstag gegen 10.19 Uhr auf „X“ mit. Und weiter: „Wir sind mit einer Vielzahl an Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Darunter sind auch spezialisierte Einsatzkräfte.“

https://twitter.com/Polizei_SuedHE/status/1876559279185940969

Das Gebäude ist abgeriegelt und umstellt. Neben einem Spezialeinsatzkommando ist auch eine Verhandlungsgruppe mit Spezialisten der Polizei für taktische Gesprächsführung inzwischen angerückt. Für Angehörige haben die Beamten einen Sammelort eingerichtet. Hier werden sie betreut und auf dem neuesten Stand zum Einsatz gehalten

Weitere Informationen folgen in Kürze …