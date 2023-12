Verkehrszeichen verschneit? An DIESE Schilder musst du dich nun nicht mehr halten

Der Schnee ist da – und somit auch das Verkehrschaos auf den Straßen (wir berichteten). Fast überall im Land ist es gerade weiß. Doch wusstest du, dass du dich bei diesem Wetter nicht mehr an alle Verkehrszeichen halten musst?

Welche Schilder nicht mehr gelten und welche du weiterhin beachten musst, liest du bei uns.

DIESE Verkehrszeichen können bei Schnee ignoriert werden

Nicht nur glatte Straßen und schlechte Sicht sind bei diesem Winter-Wetter ein Problem. Schwierig wird es für Autofahrer auch, wenn die Verkehrszeichen komplett zugeschneit und somit nicht mehr zu erkennen sind. Aber was nun? Musst du etwas aussteigen und das Verkehrsschild vom Schnee befreien? Nein, das ist Quatsch! Aber dass man sich in so einer Situation nicht mehr an alle Verkehrszeichen halten muss, wussten wohl die wenigsten.

Hierbei gilt: Wenn man das Straßenschild zum Beispiel aufgrund der Form weiterhin gut erkennt, muss man sich auch daran halten. Dazu zählen unter anderem das achteckige Stoppschild, das umgedrehte, dreieckige „Vorfahrt-achten-Schild“ und das Andreas-Kreuz. Doch runde oder dreieckige Schilder gibt es verschiedene im Straßenverkehr. Da weiß man unter der Schneedecke nicht mehr, was es zu bedeuten hat. Und es ist dann nicht mehr strafbar, wenn man sie missachtet, berichtet „wetteronline.de“.

ABER: Das gilt nur für nicht ortskundige Fahrer! Das Gesetz geht nämlich bei ortskundigen Fahrern davon aus, dass sie das Verkehrszeichen kennen und somit auch nicht ignorieren dürfen. Und die Regel gilt auch nicht bei erkennbaren Parkverbotsschildern. Denn die kann man dann ja einfach vom Schnee befreien, um sie zu lesen.

Nachweis wird schwierig

Kompliziert wird es ebenfalls, wenn man bei Schnee zu schnell unterwegs war, weil das Verkehrszeichen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von der weißen Pracht verdeckt wurde. Im Nachhinein ist das nämlich gar nicht so einfach zu beweisen. Wenn man spontan angehalten wird, hat man natürlich bessere Chancen.

Aber auch bei Schnee nicht vergessen: Die üblichen Höchstgeschwindigkeiten gelten natürlich weiterhin. Tempo 50 innerhalb geschlossener Ortschaft sollte auch ohne Verkehrszeichen bekannt sein.