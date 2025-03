Verkehr: Preise steigen! Millionen Autofahrer müssen genau hinschauen

Autofahrer, aufgepasst! Verkehrsteilnehmer müssen sich auf steigende Preise einstellen!

Im Verkehr herrschen zahlreiche Regeln und Gesetze – logisch, immerhin muss alles seine Ordnung haben. Doch das kann auch mal verwirrend sein.

Verkehr: So behältst du den Überblick

So ändern sich 2025 die Farben der HU-Plaketten. Das bedeutet: Autos, die eine orangefarbenen Plakette haben, müssen in diesem Jahr zur Hauptuntersuchung gebracht werden. Ist die Prüfung erfolgreich, dann gibt es die gelbe Plakette. Diese ist bis 2027 gültig.

Den Überblick behältst du über digitale Fahrzeugschein-Apps. Jedes Jahr passen Kfz-Versicherungen ihre Typ- und Regionalklassen an – und das hat Auswirkungen auf die Versicherungsbeiträge. Das bedeutet für 2025, dass in 108 Zulassungsbezirken die Regionalklassen in der Haftpflichtversicherung angepasst werden.

Ausgezahlte Prämien sind gesunken

Bedeutet: rund 9,4 Millionen in 49 Bezirken müssen mit höheren Prämien rechnen! Doch es gibt auch eine gute Nachricht. 4,7 Millionen in 59 Bezirken profitieren von günstigeren Einstufungen. Du solltest von daher regelmäßig Versicherungstarife vergleichen.

Elektroautobesitzer können auch weiterhin durch den Verkauf ihrer THG-Quote Einnahmen erzielen. Es gibt aber einen Haken: Die ausgezahlten Prämien sind in letzter Zeit gesunken. Es wird deswegen empfohlen den Antrag bis zum 7. November 2025 zu stellen. So kannst du noch von den aktuellen Konditionen profitieren.

Autofahrer müssen sich auf etwas gefasst machen

Andere Dinge werden hingegen teurer. So ist die CO₂-Abgabe zum 1. Januar 2025 von 45 auf satte 55 Euro pro Tonne gestiegen! Das wird aller Voraussicht nach zu hohen Spritpreisen führen – Autofahrer müssen sich also auf etwas gefasst machen.